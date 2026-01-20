Quatre (04) pêcheurs sénégalais portés disparus dans les eaux mauritaniennes

Le ministère des Pêches et de l’Economie maritime a annoncé qu’une pirogue de pêche artisanale sénégalaise, avec à son bord 10 pêcheurs, a chaviré dans la nuit du 16 au 17 janvier dans les eaux mauritaniennes, après avoir été heurtée par un navire non identifié.

Quatre (04) pêcheurs sont portés disparus mais aucun corps sans vie n’a été repêché. Six (06) pêcheurs ont été secourus et hospitalisés, quatre (04) libérés après soins, tandis que deux (02) sont restés sous surveillance médicale.

«Selon les informations recueillies auprès des pêcheurs, la pirogue avait quitté Saint-Louis le vendredi 16 janvier, aux environs de 15 heures, en direction des eaux mauritaniennes, conformément au protocole en vigueur. Après plusieurs heures de pêche, la pirogue s’est repositionnée vers une zone d’amarrage pour se reposer », a précisé le ministère.

En ce qui concerne les personnes disparues, les autorités assurent que «les recherches se poursuivent, en coordination avec les services compétents ».