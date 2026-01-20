Le Sénégal sacré à la CAN : Abdoulaye Sylla parle de «victoire mythique»

La victoire éclatante des Lions de la Téranga n’est pas survenue à un moment anodin. Elle s’est inscrite dans une séquence hautement symbolique, entre les célébrations du Kazzu Radiab et l’appel spirituel de Seydina Limamou Laye, deux repères majeurs de la mémoire religieuse et mystique du Sénégal. Une concordance de calendrier qui, pour de nombreux Sénégalais, dépasse largement le cadre sportif pour revêtir la dimension d’un message profond adressé à toute la Nation.

Réagissant au sacre des Lions, l’honorable député et président du groupe Ecotra, Abdoulaye Sylla, a tenu à féliciter l’équipe nationale tout en mettant en exergue la portée singulière de cette consécration. Selon lui, ce triomphe, intervenu entre deux temps forts de la spiritualité sénégalaise, rappelle que la force du Sénégal repose autant sur le talent et le travail que sur ses valeurs spirituelles, son unité et sa foi.

« Ce n’est pas seulement une victoire sportive, c’est un signe, un rappel », a-t-il souligné.

Le Kazzu Radiab, moment d’élévation et de transmission des enseignements religieux, et l’appel de Mame Limamou Laye, symbole de paix, de droiture et de rassemblement, encadrent ainsi une victoire qui apparaît comme un véritable trait d’union entre le spirituel et le temporel. Pour Abdoulaye Sylla, cette conjonction symbolique doit servir de source d’inspiration à l’ensemble des Sénégalais. Chaque citoyen, dans son domaine – sport, agriculture, économie, éducation, culture ou gouvernance – est appelé à donner le meilleur de lui-même pour bâtir un Sénégal harmonieux et prospère.

L’exemple offert par les Lions de la Téranga est, à cet égard, révélateur. Discipline, rigueur, esprit collectif et amour du maillot ont été les piliers de ce succès historique. Des valeurs qui, transposées à l’échelle nationale, pourraient constituer le socle d’un développement durable et inclusif.

« Les Lions ont fait leur part. À nous tous, désormais, de faire la nôtre », insiste Abdoulaye Sylla.

Dans cette dynamique, le chef d’entreprise et parlementaire interpelle également les pouvoirs publics. Il appelle à une prise de conscience urgente sur la nécessité de relancer l’économie nationale, de soutenir les forces productives et de redonner espoir à une jeunesse en quête de perspectives. Selon lui, l’élan populaire né de cette victoire doit être intelligemment capitalisé afin de renforcer la cohésion nationale et d’engager des réformes courageuses au service du bien commun.

Au-delà de l’euphorie collective, le sacre des Lions de la Téranga apparaît ainsi comme un message fort : un appel à l’unité, au travail et à la responsabilité partagée. Entre le Kazzu Radiab et l’appel de Mame Limamou Laye, le Sénégal est invité à transformer cette victoire mythique en une dynamique durable, capable d’irriguer tous les secteurs de la vie nationale.