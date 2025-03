﻿Le Sénégal entre justice et réconciliation : Du cas Ousmane Sonko contre l’ombre de Macky Sall

L’histoire politique récente de notre pays a été marquée par une série d’événements sanglants, des manifestations violentes et des tensions croissantes entre l’État et l’opposition radicale principalement incarnée par le parti Pastef. L’affaire Ousmane Sonko, qui a secoué le pays entre 2021 et 2024, était devenue un symbole d’une lutte pour le pouvoir mais aussi un point de friction sur la manière dont le Sénégal a géré sa démocratie et ses principes de justice, du moins jusqu’au départ de Macky Sall du pouvoir. Alors que la loi d’amnistie votée avant l’élection présidentielle de 2024 a mis un terme à des poursuites pour des actes violents, l’ombre de l’extradition de l’ex-président Sall semble désormais planer sur l’avenir politique du Sénégal

Le désormais opposant Ousmane Sonko, accusé d’agression sexuelle et de corruption de la jeunesse, a connu une ascension fulgurante. Son appel à un « mortal kombat », après la plainte déposée contre lui par une masseuse de la maison « Sweet Beauté », a conduit à des manifestations violentes en 2021 et 2022. Les forces de l’ordre, au nom de la défense de la République, ont riposté avec une fermeté qui fit environs plusieurs dizaines de morts, marquant un tournant historique dans la contestation politique au pays de la Teranga.

Les violences, convenons en, ont révélé une fracture profonde entre les autorités de l’époque et une grande partie de la population, surtout de la jeunesse, qui soutenait Sonko. L’usage de la force régalienne utilisée par les autorités policières a été perçu comme disproportionné par une grande majorité de sénégalais, exacerbant le mécontentement et par ricochet les tensions.

Dans une tentative de pacifier la situation et d’éviter davantage de troubles, le président Macky Sall fit voter, les yeux bandés, une loi d’amnistie avant la présidentielle, laquelle loi permit de mettre fin aux poursuites contre ceux impliqués dans les violences pré et même post-électorales. Cependant, la perception que cette loi ait servi à effacer les responsabilités de certains acteurs, y compris celles de l’ex-président lui-même, a soulevé des interrogations sur la sincérité des efforts de réconciliation.

Oui, en dépit de ce qu’il était convenu d’appeler « manœuvres politiques », Macky Sall a vu son candidat Amadou Ba perdre contre celui soutenu par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye pour ne pas le nommer. Cette défaite a été un coup dur pour l’ancien président, d’autant plus que des rumeurs concernant l’implication de Sonko dans des actions violentes se poursuivent, bien que la justice n’ait pas encore formellement inculpé l’actuel premier ministre.

Aujourd’hui, l’État sénégalais sous la troisième alternance, semble vouloir agiter la question de l’extradition de Macky Sall, actuellement en retrait politique et séjournant au Maroc. Bien que l’ancienne figure du régime soit toujours sous surveillance, aucun chef d’accusation n’a encore été retenu, lui aussi, à son encontre.

La situation est par conséquent floue, et certains analystes considèrent cette agitation comme une manœuvre politique, tandis que d’autres y voient un moyen d’assumer une forme de responsabilité vis-à-vis des violences de ces dernières années. Ce vide juridique soulève des questions sur la nature de la justice au Sénégal et ses failles.

Alors que le pays se remet difficilement des violences politiques, le rôle de la justice devient central. Il est impératif qu’une véritable investigation soit menée, non seulement sur les événements autour de Sonko, mais aussi sur les responsabilités au plus haut niveau de l’État déchu, en particulier concernant Macky Sall, ses proches et alliés.

Quoi qu’il en soit, le Sénégal, reconnu pour sa stabilité politique en Afrique, pourrait voir sa réputation entachée si ces crises ne sont pas résolues de manière juste et transparente. Le pays devra relever le défi de maintenir la paix tout en garantissant que la justice soit rendue, sans partialité ni calcul politique. Un tel défi interpelle aujourd’hui le président de la République, garant de la stabilité et de l’unité nationale. Les partis politiques devront se préparer à des compromis et à des dialogues sincères pour éviter que ces tensions ne se transforment en un cycle interminable de violences. Il ne s’agira pas de s’agripper au cas Macky Sall pour en tout cas sacrifier sous l’autel de quelques velléités de vengeance notre pays, puisqu’on souhaite juste humilier un ancien chef d’État.

Le Sénégal se trouve à un carrefour décisif dans son histoire démocratique. La gestion de l’après-Macky Sall et la résolution de la crise Sonko-État du Sénégal sont des tests majeurs pour l’avenir de la paix sociale et de la démocratie dans le pays. Si le Sénégal parvient à mettre en place une véritable réconciliation nationale, qui passe par la justice, l’inclusivité et le respect des droits humains, il pourra sortir renforcé de cette épreuve. Pensons-y au-delà des règlements de comptes politico politiciens. En effet, si les responsables, quelle que soit leur affiliation politique, sont laissés dans l’ombre, l’instabilité pourrait perdurer et mettre à mal les fondements de notre démocratie.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant