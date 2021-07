Le Sénégal parmi les pays ayant besoin d’une aide alimentaire

La Fao estime dans son rapport qu’au niveau mondial, 45 pays, dont 34 pays d’Afrique, 9 pays d’Asie et 2 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ont besoin d’une aide alimentaire externe. Le Sénégal est cité parmi ces pays.

Les effets de la pandémie de covid-19, principalement en termes de pertes de revenu, ont exacerbé les vulnérabilités et accru les niveaux d’insécurité alimentaire, selon le dernier rapport sur les « perspectives de récolte et la situation alimentaire ». La Fao estime dans son rapport qu’au niveau mondial, 45 pays, dont 34 pays d’Afrique, 9 pays d’Asie et 2 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ont besoin d’une aide alimentaire externe. Le Sénégal est cité parmi ces pays.

Le rapport, repris par Libération online, sur les perspectives de récolte et la situation alimentaire présente également les dernières données sur les Pays à faible revenu et à déficit vivrier (Pfrdv). Selon les évaluations les plus récentes, la production céréalière totale des 47 Pfrdv devrait reculer de 2,1 pour cent en 2021 et s’établir à 190 millions de tonnes. Cette baisse est principalement imputable au fléchissement de la production prévu dans les pays du Proche‑Orient, en particulier en Afghanistan et en République arabe syrienne, où une sécheresse généralisée et prolongée a fait baisser les rendements et a affaibli les perspectives de production.

Dans les Pfrdv d’Afrique, le manque de précipitations en Somalie devrait entraîner un recul non négligeable de la production et de petites baisses devraient également se produire dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Dans les pays d’Afrique australe, des rebonds de la production devraient accroître les disponibilités alimentaires des ménages et compenser en partie certains des effets négatifs de la pandémie de Covid-19.