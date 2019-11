Le Sénégal plaque tournante de la drogue: Commissaire Keita confirme !

Le Sénégal est bel et bien une plaque tournante de la drogue à la lumière de l’actualité de ces derniers mois fortement marquée par des saisies record de cocaïne. C’est ce qui ressort d’un entretien du commissaire Cheikhna Keita publié dans le quotidien L’observateur de ce lundi.

« A l’état actuel des choses, toutes les dénominations de zone de consommation, de plaque tournante, ou encore de zone de transit correspondent au Sénégal. Une plaque tournante est une zone à partir de laquelle le trafic international s’organise. A l’état actuel des choses, ceux qui affirment que le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue, ne peuvent pas être démentis. Parce que les faits sont têtus. La zone de transit est une zone par laquelle la drogue arrive pour prendre une ou plusieurs directions. Le phénomène de transit a commencé depuis très longtemps, via la Guinée-Bissau, mais aussi à partir de Dakar qui est, à la fois, le point de départ et d’arrivée de beaucoup de «mules». Le Sénégal est, à la lumière du phénomène de trafic international de drogue dure, une zone de transit », admet commissaire Keita.

Pour ce qui est de la consommation, « le Sénégal, particulièrement Dakar et les secteurs touristiques, est infectée de cette drogue et les trafiquants travaillent à développer cette consommation pour y étoffer leur portefeuille clientèle. Ici, on a de grands réseaux dans les quartiers et de grands et petits distributeurs », confie l’ancien patron de l’Ocrtis.