Législatives 2022 : Un hémicycle jeune, intellectuel et citoyen

Encore une fois, les Sénégalais seront appelés, le 31 Juillet prochain, à travers les urnes, à choisir celles et ceux qui devront défendre leurs intérêts : les députés du peuple. Ce sera le moment propice pour les Sénégalais de prendre véritablement leur destin en main. Oui, et nous pensons bien nos mots car nous avions tout sauf des députés, du moins pour la quasi-totalité d’entre eux.

Se départir des Assemblées de la honte!

Ces dernières années, notre pays a connu des hemicycles qui ne répondaient pas aux aspirations du peuple. La dernière législature pourrait même être qualifiée de honteuse, tellement elle a connu de situations abracadabrantes. Entre les députés qui menaçaient de se servir de machettes, en passant par les faussaires et ceux qui se vantaient de voter les projets de loi sans les lire ( sous prétexte qu’ils venaient du Président de la République), les Sénégalais n’en revenaient pas d’avoir élu ces énergumènes pour en faire « d’honorables députés ». Quelle honte n’avons-nous pas eue lorsque la presse internationale avait relayé cette information ?

L’autre constat est que beaucoup de députés n’étaient à l’hémicycle que pour assouvir la volonté du parti qui les avait investis. C’est la raison pour laquelle les débats soulevés là-bas n’étaient en fait que des guerres de positionnement, des « dagassantés », des « khasstés » et autres bassesses. En effet, ces députés ne prenaient la parole que pour taper à l’oeil du chef de leur parti, pour dire des insanités, ou pour régler des différends personnels. C’est vraiment désolant!

Une alternance générationnelle à l’Assemblée

Les aspirations du peuple, la nouvelle direction que doit prendre notre « gaal » voudrait qu’une alternance générationnelle soit opérée dans ce lieu où presque toutes les décisions sont prises. Or, le troisième âge, en général, ne s’occupe que de sa personne car n’attendant plus rien de la politique ( ou presque, ormis les intérêts pécuniaires).

Il est plus que temps que les jeunes prennent la relève, eux qui sont taxés d’être l’avenir de la Nation. Si les jeunes ne sont associés à la chose publique que pour étoffer les rassemblements, ou pour applaudir, ou encore pour descendre dans la rue, nous ne payons pas cher de… notre avenir.

Des députés intellectuels

Ce point risque d’egratigner certains. Cependant, force est de reconnaître que la langue officielle de notre pays est le français. Pour cela, les textes, les règlements, les projets de loi… sont rédigés dans la langue de Molière. Or, beaucoup de députés ne savent ni lire, ni écrire. Ils ont été investis qui pour leur base politique, qui pour leurs affinités avec le « chef ». C’est cette pratique qui nous vaut d’avoir des députés ne sachant pas lire, encore moins écrire. Vous nous direz: » pourquoi ne pas rédiger dans les langues nationales »? Cela reviendrait au même car beaucoup ne savent pas écrire et lire leur langue nationale. C’est pourquoi, avoir des députés de cette trempe là c’est cautionner certaines habitudes: les applaudissements à tout bout de champ, les votes aveugles, les somnolences et autres. C’est pourquoi nous prônons l’élection de députés instruits, capables de lire, d’analyser avant de prendre la décision de voter pour ou contre un projet de loi, car leur vote représente celui de plusieurs milliers de citoyens.

Élire des députés citoyens

Il est évident qu’en réfléchissant sur le rôle que les députés ont joué dans la prise de décision, dans la défense de leur localité, il est évident de s’apercevoir que seuls ceux de l’opposition ont pu sortir leur épingle du « jeu citoyen ». Tous les autres se sont comportés en défenseurs de leur chef ou de leur parti, quelles que puissent être les exigences du moment. Ce comportement indigne d’un représentant du peuple devrait nous pousser à bien réfléchir avant de voter pour une personne.

Certes, ce sont les partis politiques qui proposent et investissent une personne, mais cela ne signifie nullement que le député, élu, doit nécessairement aller à contre-courant de la logique qui voudrait qu’il défende bec et ongles les intérêts de la population. Or, ce à quoi nous sommes confrontés depuis des années pourrait être appelé « le syndrome du député du parti ». Cela doit disparaître à tout jamais sinon, qui défendra nos intérêts ?

Être député, ce n’est pas seulement entendre le titre d’honorable, ou rouler dans un véhicule rutilant, ou encore applaudir et voter sans réfléchir. Le député devrait être digne, travailleur, responsable et conscient de la lourdeur de sa tâche. Il est à l’Assemblée parce que les citoyens les ont choisis; donc il devrait travailler pour défendre les intérêts de ces derniers de toutes ses forces. C’est le moment ou jamais pour les citoyens de bien choisir. Nous nous languissons du temps où Me Ousmane Ngom et consorts se battaient à coups de poings pour défendre les intérêts des Sénégalais. Nous ne préconisons pas la violence ( les débats d’idées nous suffisent), mais il faut que les députés se ressaisissent et sachent que leur seule constance reste et demeure la population sénégalaise.

Bacary SECK