Législatives : Abdoul Mbaye appelle à la vigilance

Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Abdoul Mbaye, invite les mandataires et représentants des coalitions de l’opposition d’être en place le jour du vote pour les élections législatives et d’être vigilants.

« Citoyens, bientôt le jour le plus important, celui du vote, mais surtout de sa sécurisation. Mandataires et représentants soyez en place et vigilants. Refusez toute anomalie. Soyez d’alerte jusqu’à la photographie des états de dépouillement », écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.