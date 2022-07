Thiès : La marche de And Gueusseum de ce mercredi interdite !

Le Directoire de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum informe les militants et sympathisants de l’interdiction de la marche nationale du mercredi 27 juillet 2022 prévue à Thiès par le préfet pour les motifs ci-dessous énumérés :

Contexte de campagne électorale officielle ; Menaces réelles de troubles à l’ordre public ; Forces de l’ordre mobilisées pour l’élection.

En attendant une reprogrammation ultérieure, And Gueusseum félicite l’ensemble des camarades pour leur détermination et leur engagement sans faille et les exhorte à maintenir la mobilisation pour la libération des camarades de l’Hôpital de Tivaouane en détention, le paiement de l’indemnité de logement à tous les agents de la santé et de l’action sociale conformément aux accords du 10 mai 2022 sans oublier la révision de la clé de répartition des recettes des CDS conformément aux conclusions de l’atelier 06 juillet 2022 et en solidarité aux camarades de Ourossogui, Mbour (Polymed) et du Centre Talibou Dabo victimes de l’arbitraire.