Législatives au Cap-Vert : Le PAICV bat campagne à Dakar (images)

Ma Chère Compatriote Caboverdienne,

Mon Cher Compatriote Caboverdien,

Le Dimanche 18 avril 2021, chaque citoyen Caboverdien a un rendez-vous majeur avec l’histoire de notre cher pays, le Cabo Verde pour les élections législatives. Cet important scrutin pour la Diaspora Caboverdienne et le Sénégal, en particulier, nous donne l’opportunité de choisir les hommes et les femmes, appelés à conduire notre destinée pendant 5 ans, dans un contexte inédit de la pandémie du COVID 19. Chacun d’entre nous, détient entre ses mains cette lourde responsabilité ! Toutes les mesures barrières seront respectées, votre sécurité sanitaire étant notre priorité. N’hésitez donc pas à venir remplir votre devoir de citoyen pour apporter votre pierre à l’édifice !

Notre principal objectif pour un « Cabo Verde para Tudos » est de régler définitivement la question de l’accès à la nationalité caboverdienne pour réellement faire de notre pays une nation globale, au plus grand bénéfice de tous ses fils et filles, éparpillées à travers le monde. Cela commence d’abord par notre identité Caboverdienne. OUI, la nationalité est un droit constitutionnel qui ne saurait être confisquée car héritée du Père Fondateur de la Nation, notre Cher Amilcar Cabral.

C’est pourquoi, je vous adresse, Cher (re) Compatriote, cette correspondance personnelle, amicale et sincère, pour solliciter solennellement le renouvellement de votre confiance, représenter dignement l’intérêt supérieur du Cabo Verde et vos intérêts spécifiques, conformément au droit constitutionnel établi par nos Pères Fondateurs, qui ont lutté, au péril de leur vie pour l’indépendance de notre pays, dont nous sommes si fiers.

Nous partageons le désir commun de mieux-être, basé sur des enjeux primordiaux : une meilleure intégration des caboverdiens dans la communauté, le renforcement de la coopération dans notre pays d’accueil et la CEDEAO, la valorisation de l’expertise de nos compatriotes de la diaspora, la réhabilitation de la solidarité, l’emploi des jeunes et des femmes, l’accès à la santé, ainsi que notre précieux patrimoine culturel. Ma candidature est suscitée par vos préoccupations légitimes et ma motivation, chaque jour plus grande, d’ASSURER UN SERVICE A MA COMMUNAUTE. (Voir pages Facebook Giséle Lopés d’Almeida et PAICV Sénégal).

Je m’engage, par conséquent, solennellement auprès de chaque citoyen et citoyenne, à vous représenter pleinement et fortement au parlement de notre pays et à travers le monde pour un « Cabo Verde para Tudos », où personne ne serait exclue.

Veuillez agréer, Cher (e) Compatriote, mes salutations les plus cordiales et les plus patriotiques.

Viva Cabo-Verde ! Viva PAICV !« Pa um Cabo Verde para Tudos »