L’Eglise commémore l’institution de l’Eucharistie…ce jeudi

L’Eglise commémore ce jeudi l’institution de l’eucharistie, avant de célébrer demain, le vendredi saint, le calvaire de Jésus vers la mort. Le fils de Dieu a voulu montrer à travers ces gestes d’amitié et d’amour qu’il est venu au monde pour servir et sauver l’Homme du pêché.

Après la messe chrismale (mardi saint) ou les évêques ont béni les huiles saintes qui serviront aux sacrements, l’Eglise célèbre ce jeudi saint, (31 mars 2021), l’institution de l’Eucharistie. Ainsi, les

célébrations eucharistiques de la semaine sainte se poursuivent avec le jeudi saint, qui marque aussi le début : le Triduum pascal, c’est-à-dire : jeudi, vendredi et samedi. Aujourd’hui, dans toutes les églises, les fidèles chrétiens se rassembleront pour la messe de la « Dernière Cène ».

Ils commémorent l’institution de l’eucharistie : le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant son arrestation lendemain (vendredi saint). Le prêtre célébrant à l’image de Jésus-Christ, procédera au lavement des pieds de certains fidèles au nombre de douze. Le lavement des pieds, est considéré par Jésus-Christ, lui-même, comme un geste d’humilité et d’amitié profonde. Jésus avait fait d’ailleurs, le geste aux apôtres pour leur montrer qu’il est venu au monde pour servir non se faire servir. En plus du lavement des pieds, le jeudi saint est marqué également par le rituel liturgique relié à la dernière Cène et qui constitue le fondement de la foi chrétienne. Jésus-Christ avant son arrestation a pris son dernier repas avec ses douze apôtres. Au cours du repas, le fils de Dieu partagea le pain et le vin avant de demander aux apôtres de poursuivre le geste et de répandre le rituel à toute l’humanité à travers ces propos : «Faites ceci en mémoire de moi ».

Les évangélistes Mathieu, Marc et Luc qui étaient aux côtés de Jésus à l’époque rapportent le récit de l’institution, qui est prononcé à chaque messe par le prêtre lors des célébrations de l’Eucharistie, en ces termes : « la nuit même où il fut livré, il prit le pain, et en rendant grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, et mangez-en tous: ceci est mon corps livré pour vous ». A la fin du repas Jésus, prit aussi la coupe (le Saint Calice), et en rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi ». Tout ce rituel est gardé intact par l’Eglise en particulier Catholique où les pasteurs et les fidèles continuent de partager pendant les messes « ce repas » de Jésus-Christ sous forme de communion. Bonne montée vers Pâques à tous !

Source : Le Soleil