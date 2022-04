L’Egypte dépose un recours…pour être qualifié à la place du Sénégal

En Afrique, les pays Maghrébins ont du mal a accpeter des défaites face aux équipes subsahariens comme s’ils étaient les maîtres du football en Afrique. L’Algérie conteste la qualificatiuon du Cameroun qui l’a battu à la régulière sur le teerain et évoque un problème d’arbitrage et de son côté l’Egypte battu par les Lions de la Teranga sur le terrain évoque des faits de vandalisme pour être qualifié directement à la place du Sénégal.

Sur le cas de l’Algérie

« Le Qatar va accueillir, du 21 novembre au 18 décembre prochain, le premier Mondial dans un pays arabe. Djamel Belmadi se voyait déjà avec ses protégés dans cet émirat du Golfe persique qu’il connait comme sa poche. Entre 2010 et 2018, le natif de Champigny-sur-Marne (France) y a aiguisé ses armes en tant que coach après avoir raccroché les crampons. « Géopolitiquement, ce n’est pas une bonne affaire pour l’Algérie. Que la Tunisie et surtout le Maroc se qualifient et (qu’elle n’y parvient pas), ça fait tache » a déclaré Mamadou Koumé, ancien Directeur Général de l’Agence de Presse Sénégalaise

« Je pense qu’il n’y a pas eu d’erreurs manifestes et grossières de la part de cet arbitre. Sportivement, l’Algérie est dans une mauvaise passe. Ce qu’on a vu à la Coupe d’Afrique des nations 2021 et qui s’est confirmé dans la double confrontation face au Cameroun prouve qu’elle a baissé d’un ton », a disséqué Mamadou Koumé,. « D’octobre 2018 à janvier 2022, l’Algérie a enchaîné 35 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Cette série, un record en Afrique et la deuxième meilleure performance dans le monde, a pris fin lors de la Can 2021 face à la Guinée équatoriale (0-1) » a ajouté Koumé…

Sur le cas de l’Egypte

Si le recours de l’équipe d’Algérie vise à dénoncer la corruption de l’arbitrage en Afrique et que le peuple attend que la FIFA fasse rejouer le match, ce n’est pas exactement le cas pour les Pharaons. En effet, le président de la Fédération égyptienne, Gamal Allam a été clair. L’Égypte demande une qualification directe pour son équipe.

« Les barrages de la Coupe du monde font décidément beaucoup parler en Afrique. L’Egypte a en effet tenté de déposer un recours contre la qualification du Sénégal !

Décidément, difficile d’échapper aux polémiques autour des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde. Le choc entre l’Algérie et le Cameroun, et l’arbitrage de Bakary Gassama, donnent lieu à de grosses frictions et des recours qui ne sont pas encore à leur terme aux dernières nouvelles. Mais ce duel n’est pas le seul match qui donne lieu à des polémiques.

En effet, l’Egypte, par la voix du président de sa Fédération Gamal Allam, a annoncé ces dernières heures, des propos notamment relayés par KingFut, avoir déposé un recours à la FIFA pour obtenir une qualification directe aux dépens du Sénégal. En cause, l’ambiance hostile autour de la rencontre, avec un bus caillassé en avant match, des jets d’objets ou la terrible utilisation des lasers durant la séance de tirs au but déterminante.*

« Nous n’avons pas demandé que le match contre le Sénégal soit rejoué. Nous avons demandé une qualification directe pour la Coupe du monde en raison de l’atmosphère hostile dans laquelle le match s’est joué », a révélé Gamal Allam. Reste à savoir désormais si la FIFA va sérieusement considérer ce nouveau recours de l’Egypte »

La Rédaction de xibaaru