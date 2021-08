Les acteurs de la série pornographique « Cirque noir » arrêtés !

Les acteurs de la série « Cirque noir » ont été arrêtés, ce lundi. Selon des sources policières, il s’agit de 17 jeunes, acteurs, producteur et réalisateur, interpellés entre Saly, Mbour et Ngaparou. Ils sont poursuivis pour attentat à la pudeur, outrage public et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Et sont actuellement détenus dans les locaux de la Division spéciale de la cybercriminalité de Dakar, rapporte Emedia.

La bande de jeunes a été arrêtée suite à une plainte de l’ONG islamique Jamra et ses alliés du Comité de défense des valeurs morales (CDVM). Le producteur, les actrices et acteurs (Wizzy, O. G., Kital, Foltz, Lamsa et Diagne Roi) sont accusés d’avoir contourné la réglementation en lançant sur internet un teaser à caractère pornographique.