Les acteurs du tourisme mettent fin à leur grève

Un consensus a été finalement trouvé entre l’État, le patronat et les travailleurs dans le but de la suspension des mots d’ordre de grève, rapporte Walf Quotidien .

D’après le journal , le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a présidé hier, la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale avec son collègue Samba Sy, ministre du Travail et du dialogue social et Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut conseil pour le dialogue social.

A l’issue de cette rencontre, les travailleurs ont décidé de surseoir à leurs mots d’ordre de grève face au maintien des emplois existants, à la préservation de leur outil de travail et au paiement des salaires dans un cadre de discussion permanent au niveau des entreprises.