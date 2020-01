RÉPONSE À KHADY BA RESPONSABLE DES FEMMES DE ACT DE ABDOUL MBAYE

Contes et mécomptes de Abdoul Mbaye si Khady savait

Sans surprise, Khady Ba a eu l’outrecuidance de prendre sa plume pour s’attaquer à Mme la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental dont le seul tort est d’avoir mis à nu la haine que son ami Abdoul Mbaye a pour son Excellence le Président de la République Macky SALL. Mais, si Khady Ba savait. Elle n’allait sans doute jamais ouvrir sa bouche pour cracher son venin sur une brave, noble et intègre dame de fer telle que Mme Aminata TOURE. Mais, nous allons aider Mme Khady Ba et à d’autres personnes comme elle à comprendre que Mme Aminata TOURE a bien raison de dire que son ami Abdoul MBAYE ne pardonnera jamais au Président de la République son limogeage de la Primature. Les faits son têtus mais ils restent les faits. Rappelons que durant toute sa présence à la Primature, votre leader Abdoul MBAYE ne cessait de défendre et avec « émission » le Chef de l’État. «…Je voudrais donc, ici, réitérer mes plus profonds remerciements au Chef de l’Etat, qui m’a chargé de conduire le Gouvernement dont la mission exaltante est de traduire sa vision et de réaliser sa généreuse ambition pour le Sénégal », soulignait d’emblée votre leader. Lequel faisait savoir que la vision du Président Macky Sall, « qui cristallise les attentes et espoirs des sénégalais, a été forgée au contact du pays profond, au constat du malaise social et des nombreuses fractures qui traversent la société sénégalaise, à l’observation d’une méthode de gouvernance qui appelait le changement. » Mieux, votre ami faisait savoir à qui veut l’entendre que la vision du Chef de l’Etat « découle d’une connaissance intime des réalités de nos terroirs, de l’observation des dures réalités quotidiennes des ménages ruraux, et des conditions de vie précaires des populations dans les centres urbains et périurbains. » Oh ma très chère Khady Ba, votre leader poursuivra ses éloges en soutenant que la vision du Président Macky SALL a fixé le cap et clairement défini les urgences, de même qu’elle a parfaitement identifié les réformes de profondeur à réaliser. « Elle est fondée sur l’analyse lucide d’un contexte macroéconomique et social fortement délétère », témoignait Abdoul MBAYE qui appelait ses compatriotes que nous sommes à en faire leur propre jugement.

Mais depuis son éviction de la Primature, votre leader ne cesse de cracher son venin sur le Chef de l’État. Qu’est-ce qui a pu bien changer entre temps pour que Abdoul MBAYE se transforme en un opposant radical de ce Président dont il jetait des fleurs et dont disait être le grand visionnaire ?

Ma très chère Khady Ba, si j’étais aujourd’hui à votre place, je ne resterai une minute au côté d’un rancunier tel que Abdoul MBAYE. Je prendrai mes clics et clacs et viendrai rejoindre ce grand visionnaire (Le Président Macky SALL) que ton leader lançait toutes les belles fleurs au monde.

Pour finir, sachez que Mme Aminata TOURÉ ne descendra jamais au niveau de ton petit leader à fortiori au vôtre. Et comme le dit l’adage Wolof : « Kou Wèteu Khame Kila Meuneu » !

Enfin, pour votre gouverne, sachez que Mme Aminata TOURE n’est pas de cette race Taddecin de politiciens qui ne vivent que de la politique. Elle a toujours travaillé dur pour vivre à la sueur de son front. Quand elle acceptait de rentrer au pays pour soutenir le Président de la République, elle a laissé un prestigieux poste de Direction au niveau Nations-Unies. Et après avoir aussi quitté la Primature, elle a eu, sur le plan international, beaucoup d’autres propositions plus importantes les unes que les autres. Mais, elle les a tous déclinées pour être conforme à ses principes c’est-à-dire son engagement à soutenir et accompagner fidèlement le Chef de l’État Macky Sall. Cordialement

Ngoura Cherif, Responsable politique à Grand-Yoff et Porte-parole des Amazones de MIMI