Les Défenseurs de la République/Dakar :  » Le discours du Président Macky inspire confiance… »

Pluie de réactions à la suite de l’adresse à la Nation de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall lors de la fête de fin d’année. Des jeunes proches de la mouvance présidentielle réunis autour de la trouvaille les » Défenseurs de la République de Dakar » viennent d’apprécier le discours de leur mentor .Dans une note transmise, ils parlent de discours de haute facture qui inspire la confiance pour tout un peuple » Au terme de l’ an 2019 et à l’ entamé du nouvel an 2020,le Président de la République Macky Sall vient de renouer avec une vieille tradition. Il s’ est adressé à son peuple. Tout son speech nous inspire confiance. Voilà un homme qui ne cesse de faire violence sur lui-même pour mettre le Sénégal sur les rampes de l’ Émergence. La tenir de son adresse en dit long sur sa stature d’homme d’ État soucieux du bien-être de son peuple. » Et ces jeunes partisans du » Macky » de poursuivre: » Aujourd’hui, l’ opposition doit revenir à la raison. Ces agitateurs du 3ème mandat qui divertissent les sénégalais sont appelés à sonner le glas de leurs bavardages futiles, de leurs ragots et autres fariboles. Nous appelons les vrais citoyens à une union sacrée autour du Président Sall pour relever les défis du futur et pour faire de son mandat en cours une réussite totale au grand bonheur de nos populations ».