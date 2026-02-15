Les Douanes multiplient les saisies de médicaments et de drogue dans le Centre du pays

Dans le cadre de leur mission de protection des populations contre les produits nuisibles à la santé, les services des Douanes ont mené plusieurs opérations de surveillance ciblée le long des axes frontaliers du Centre et du Sud-est du Sénégal. Ces interventions ont permis la saisie de médicaments frauduleux d’une valeur importante ainsi que de chanvre indien, confirmant l’intensification de la lutte contre les trafics illicites.

Le vendredi 13 février 2026, vers 1 heure du matin, les agents du Poste des Douanes de Keur-Moussa, relevant de la Subdivision de Kaolack, ont intercepté un véhicule suspect à Colobane, dans le département de Gossas, région de Fatick. Cette opération, fruit d’un dispositif d’observation et de filature, a permis la saisie d’un important lot de médicaments dont la contrevaleur est estimée à près de 58 millions de francs CFA.

La cargaison était constituée notamment d’aphrodisiaques, d’antihistaminiques, d’antalgiques, d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires. Des produits vétérinaires figuraient également parmi les marchandises. Selon les Douanes, le véhicule intercepté faisait l’objet d’un signalement en raison de déplacements suspects fréquents entre la frontière et plusieurs villes du centre du pays.

Par ailleurs, dans la poursuite des opérations contre le trafic de produits prohibés, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayib ont procédé, le 6 février 2026 vers 21 heures, à l’interpellation de deux individus dans le village de Ndiba-Ndiayene, département de Nioro. Les deux hommes, de nationalité sénégalaise et âgés respectivement de 60 et 62 ans, transportaient au total 15 kilogrammes de chanvre indien.

Si la quantité saisie reste modeste comparée à d’autres prises opérées récemment, les autorités douanières soulignent surtout le mode opératoire utilisé. Les suspects s’étaient déguisés en guides religieux afin d’éviter les contrôles et projetaient d’emprunter les transports en commun à destination de Dakar. Une fouille corporelle a toutefois permis de découvrir les paquets de drogue dissimulés sur leurs corps, dont neuf kilogrammes sur le premier individu et six sur le second.

Ces différentes opérations illustrent, selon les Douanes, la vigilance accrue des unités déployées sur le terrain et leur détermination à endiguer les circuits de trafic susceptibles de menacer la santé publique et la sécurité nationale.