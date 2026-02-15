Lutte contre le trafic : Les Douanes saisissent des faux médicaments et aphrodisiaques au Sud-est

Les services des Douanes poursuivent leur offensive contre la circulation de produits dangereux pour la santé publique. Une nouvelle opération menée dans le Sud-est du pays a permis la saisie d’un stock de faux médicaments et de produits aphrodisiaques d’une valeur estimée à plusieurs millions de francs CFA.

La Brigade commerciale des Douanes de Moussala, relevant de la Subdivision de Kédougou, a intercepté le vendredi 13 février 2026, vers 16 heures, une moto transportant un colis suspect sur l’axe Kédougou–Moussala. L’exploitation des informations figurant sur l’emballage a permis aux agents d’identifier puis de localiser le destinataire du colis.

Les investigations ont conduit les Douanes vers un dépôt clandestin où une descente a été effectuée. Sur place, les agents ont découvert un important stock de médicaments illicites ainsi que divers produits aphrodisiaques destinés à la vente frauduleuse. La contrevaleur totale de la saisie est évaluée à environ 12 millions de francs CFA.

Le propriétaire du dépôt a été arrêté et mis à la disposition de la justice. Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles douaniers visant à protéger les populations contre les circuits parallèles de médicaments, dont la consommation peut présenter de graves risques pour la santé.