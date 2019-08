Les bailleurs des logements conventionnés sont aux anges en cette veille de Tabaski. À preuve, Libération révèle qu’ils ont reçu 7 milliards de Fcfa pour les loyers dus. Mieux, plus de 30 milliards ont été avancés aux collectivités territoriales et d’importantes mesures prises pour sécuriser le secteur de l’énergie et éviter toute rupture du stock. En effet, 10 milliards ont été décaissés pour la Senelec, alors que la Société africaine de raffinage (Sar) a reçu 15 milliards.