Les français les plus influents dans le monde en 2019

Karim Benzema, Aya Nakamura, Emmanuel Macron… ces personnalités françaises font partie des plus influentes dans le monde en 2019 !

Qui sont les Français les plus influents au monde en 2019 ? Le magazine Vanity Fair a établi des listes parmi huit domaines : Cinéma, Engagement, Food, Diplomatie, Culture, Sport, Recherche, Luxe.

Dans la première catégorie, on retrouve les acteurs Tahar Rahim et Leïla Bekhti. Le couple joue pour la première fois ensemble dans The Eddy, une série créée par Damien Chazelle pour Netflix.

Dans cette catégorie, figurent la réalisatrice Mati Diop, qui a reçu cette année le Grand Prix au Festival de Cannes pour son film Atlantique, la James bond girl Léa Seydoux, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, l’actrice Catherine Deneuve mais aussi de la comédienne franco-britannique, Emma Mackey, star de la série Sex Education sur Netflix.

François-Henri Pinault, le chef d’entreprise du groupe Kering, domine la partie engagement. Le mari de Salma Hayek est très investi dans tout ce qui concerne la biodiversité, le climat, les océans…

La catégorie culture est prise d’assaut par Aya Nakamura, dont le nom revient sans cesse dans ce type de liste en raison de ses cartons musicaux (Djadja, Copines, Pookie…) Début avril, Deux frères, le troisième album de PNL, a réalisé le meilleur démarrage d’album rap en vente physique dans le monde. Le morceau Au DD qui a en partie porté cet opus a été consacré « titre le plus écouté en 24 heures sur Deezer », auquel il faut ajouter les plus de 12 millions de vues pour son clip en seulement une seule journée. En plus d’avoir remporté le NRJ Music Awards du DJ de l’année, DJ Snake est aussi l’un des artistes les plus populaires de ces dernières années.

Sans grande surprise, le nom d’Emmanuel Macron figure, seul, dans la partie diplomatie. Dans la section sport, on retrouve en tête la défenseure de l’Équipe de France et de l’Olympique Lyonnais, Wendie Renard. C’est l’une des joueuses tricolores qui s’est le plus distinguée notamment durant la Coupe monde 2019 en France. Rudy Gobert est l’un voire le meilleur défenseur de la NBA. Le pivot de 27 ans a participé à l’un des plus beaux exploits du sport français en battant avec ses coéquipiers les USA en quart de finale de la Coupe du monde. Alors qu’on pouvait s’attendre à voir Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, c’est finalement Karim Benzema qui est évoqué. L’attaquant phare du Real Madrid possède de nombreux fans qui souhaitent le voir revenir en équipe de France alors que le sélectionneur Didier Deschamps n’est pas de cet avis. En attendant, sa cote de popularité n’a jamais été aussi haute et son niveau de jeu, aussi élevé.