Les hommes intelligents sont meilleurs au lit

Les hommes intelligents ont plus de relations sexuelles et sont meilleurs au lit que les mecs « sans cerveau ». C’est ce que dit une étude réalisée par la London School of Economics (LSE). De nombreuses raisons expliquent cette affirmation. Pour commencer, de nos jours, l’intelligence est l’un des traits qui attire le plus quand il s’agit de trouver un partenaire, ou même un coup d’un soir. Être capable d’avoir une conversation intéressante et de montrer les connaissances que vous possédez peut être très attrayant pour l’autre personne. Dès le départ, les intellos, ou les nerds comme certains les appellent, ont donc plus de faciliter pour flirter. Selon l’enquête de la LSE, les hommes les plus intelligents et les plus timides sont les meilleurs dans les rapports sexuels, beaucoup plus que les hommes beaux et musclés mais avec un faible QI.

Et pourquoi cette différence ? Peut-être que tout se réduit à la capacité stratégique de chacun. D’après les résultats d’une étude de l’Université Columbia, les étudiants en mathématiques, les joueurs d’échecs, ou même de musique classique, étaient plus créatifs au lit et développaient de meilleures stratégies de couple. Dans le même temps, ceux qui n’étaient pas du tout intéressés par les activités intellectuelles et qui travaillaient plus avec leurs muscles qu’avec leurs cerveaux étaient plus ennuyeux et plus mauvais au lit.

Au cas où cela ne serait pas suffisant, il a été constaté que les personnes ayant un QI plus élevé avaient un taux de lipides plus élevé. En fait, ils sont plus enclins à avoir des rapports sexuels que les autres, et c’est peut-être pour ça qu’ils ont plus de relations sexuelles que les autres.

Ce qui est clair, c’est qu’il est temps de faire travailler votre cerveau et pas seulement votre physique. Il ne suffit pas d’avoir l’air intelligent, il faut l’être.