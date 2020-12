Les Lions encore en tête de la classement FIFA

A l’échelle africaine, le Sénégal fait encore plus fort puisqu’après 2017, 2018 et 2019, les Lions se classent comme la première nation africaine pour la 4e année d’affilée ! La Tunisie et le champion d’Afrique algérien complètent le podium continental. Grâce aussi au Maroc, au Nigeria, à l’Egypte et au Cameroun, l’Afrique finit l’année 2020 avec 7 représentants dans le Top 50 mondial, soit un de plus que l’année passée.

Voici le top 20 africain :

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (26e)

3. Algérie (31e)

4. Maroc (35e)

5. Nigeria (35e)

6. Egypte (49e)

7. Cameroun (50e)

8. Ghana (52e)

9. Mali (57e)

10. Burkina Faso (58e)

11. RDC (60e)

12. Côte d’Ivoire (61e)

13. Afrique du Sud (71e)

14. Guinée (73e)

15. Ouganda (79e)

16. Cap Vert (81e)

17. Bénin (83e)

18. Gabon (86e)

19. Zambie (90e)

20. Congo (91e)