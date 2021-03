Les ministres vont pleurer…Macky rase tout

C’est une mauvaise nouvelle pour les ministres qui espèrent retourner au gouvernement avec le remaniement tant attendu. Mais selon sources, le président Macky veut limiter les dégâts avec un gouvernement new look…

Le grand chamboulement

Le Président de la République Macky Sall est un homme qui n’est pas du tout dupe. Il a lui-même lancé un message à la Nation à la suite des évènements violents qui se sont déroulés à travers le Sénégal. Le Président de la République Macky Sall a annoncé une batterie de nouvelles mesures. A la jeunesse, il promet la mise en place d’un fonds de 350 milliards de FCFA destiné à l’employabilité des jeunes. Macky Sall a même levé l’état d’urgence ainsi que le couvre-feu, décrétés sur une partie du territoire national, et liés à la crise sanitaire suite à la covid-19. Ce qui est effectif depuis hier.

Macky Sall va aller plus loin. Le Président de la République ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et ce sont les ministres qui vont en pleurer. Macky Sall va tout raser. Une mauvaise nouvelle pour les ministres qui espèrent retourner au gouvernement à la suite du remaniement tant attendu. Le Président de la République Macky Sall ne va pas faire du neuf avec du vieux. Il va tout raser. Et ce sera tant mieux !

Ouf, allons-nous tous dire. Le Sénégal va être au moins débarrassé de tous ses ministres incompétents, arrogants…et qui méprisent le peuple. Mauvaise nouvelle pour eux. Selon nos sources, le Président de la République Macky Sall va former un nouveau gouvernement restreint pour répondre aux attentes des populations. Macky Sall a bien compris le message du peuple. A défaut de restaurer le poste de Premier ministre pour mieux coordonner l’action gouvernementale, il va limiter les dégâts en mettant en place un gouvernement restreint. Un gouvernement restreint en majeure partie composé de technocrates.

Des ministres dans l’équipe actuelle du gouvernement vont en pleurer. Comme dit Macky Sall veut limiter les dégâts avec un gouvernement restreint. Ce que le Président de la République recherche, c’est faire des économies, comme il l’a montré avec le parc automobile, le téléphone et le carburant. Macky Sall veut mettre fin au gaspillage de nos ressources dans la fonction publique.

Selon toujours nos sources, seuls les ministres membres des partis alliés de Benno Bokk Yaakar (BBY) reviendront au gouvernement pour ne pas casser la dynamique de la mouvance présidentielle. Un remaniement en profondeur, voilà ce que compte faire Macky Sall qui a vraiment tiré les leçons des évènements sanglants qui viennent de se dérouler au Sénégal. Macky Sall sait mieux que quiconque qu’il est désormais attendu, et que le moindre faux pas ne lui sera plus pardonné.

La rédaction de Xibaaru