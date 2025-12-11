Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2025

Le Conseil des Ministres s’est tenu exceptionnellement le jeudi 11 décembre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Cheikh Tidiane DIOP, Inspecteur général d’Etat, matricule de solde n°516907/F, est nommé Contrôleur financier, en remplacement de Madame Marie Gaye NDIAYE, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Au titre de la Primature

Madame Fatoumata MBAYE, Planificateur, matricule de solde n°607025/J, est nommée Directeur des Ressources humaines à la Primature.

Monsieur Sidy Mouhamed FALL, Ingénieur en Informatique, matricule de solde n°518226/F, est nommé Directeur des Systèmes d’Information à la Primature.

Au titre du Ministère de la Justice

Monsieur Idrissa SOW, Inspecteur 2ème classe 1er échelon de l’Administration pénitentiaire, matricule de solde n°645594/G, est nommé Directeur général adjoint de l’Administration pénitentiaire.

Au titre du Ministère des Infrastructures

Monsieur Alioune SENE, Ingénieur en Génie civil, matricule de solde n°763252/E, est nommé Directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement au Ministère des Infrastructures, en remplacement de Monsieur Mamadou Alassane CAMARA.

Monsieur Moustapha FALL, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal), en remplacement de Monsieur Mamadou NDAO.

Monsieur Cheikh DIOP, Ingénieur en Electromécanique, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER.SA), en remplacement de Monsieur Oumar BA.