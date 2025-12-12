La presse triomphe face à Alioune Sall…une victoire qui interroge

La fin de l’année 2025 se révèle être un véritable chemin de croix judiciaire pour le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dirigé par Alioune Sall. Une succession de revers cinglants devant la Cour Suprême du Sénégal vient non seulement d’annuler plusieurs décisions ministérielles majeures, mais aussi de sonner le rappel à l’ordre d’un gouvernement qui semble s’être engagé dans un bras de fer inutile et inopportun contre la presse.

Le point culminant de cette série noire a été atteint avec l’annulation pure et simple par la Chambre administrative de la Cour Suprême de deux arrêtés cruciaux du ministre. Ces textes portaient sur la mise en place d’une plateforme numérique pour l’identification des entreprises de presse (Arrêté N°017412 du 29 juillet 2024) et sur la création et le fonctionnement de la Commission d’examen et de validation des entreprises de presse (Arrêté N°024462 du 1er octobre 2024).

Saisie par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), la Cour a jugé ces textes contraires aux dispositions légales sénégalaises, allant de la Constitution au Code de la presse. La conséquence de cette annulation est immédiate : toutes les actions découlant de ces arrêtés, y compris les dépôts de demandes au Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), sont désormais entachées de nullité.

Cette dernière décision s’ajoute à une liste déjà longue de désaveux judiciaires contre le ministère de tuttelle. On se souvient notamment du rejet, par la Cour Suprême le 12 juin 2025, de la décision de suspension du média en ligne Public SN, qui avait été ordonnée par le ministère. Un autre précédent majeur avait été la première suspension d’un arrêté portant interdiction de parution et de diffusion de 381 médias.

Le CDEPS dénonce d’ailleurs des agissements du ministère dirigé par Alioune Sall qui, depuis 21 mois, est accusé par les acteurs du secteur « d’exterminer la presse privée » à travers l’asphyxie fiscale, la rupture illégale de contrats publicitaires, le blocage des subventions et les restrictions d’accès aux événements publics.

Chaque décision de justice favorable aux médias est un rappel puissant : la presse est le Quatrième Pouvoir de la démocratie, un pilier indéboulonnable qu’il est vain d’essayer de plier par des moyens administratifs illégaux. Réguler, ce n’est pas réprimer. La tentative de créer des plateformes et des commissions par des arrêtés qui violent la loi est un aveu d’échec dans l’établissement d’un dialogue et d’un cadre légal consensuel.

Le régime doit désormais cesser immédiatement le bras de fer avec les entreprises de presse. Ces revers répétés constituent un signal clair : la manière dont le Ministère tente de réguler la presse est fondamentalement la mauvaise, gaspillant les ressources de l’État dans des combats inutiles et inopportuns. Les nouvelles autorités doivent revoir leur manière de faire avec les acteurs de ce secteur vital pour toute démocratie.

Une presse libre, critique et diverse est une condition sine qua non de la crédibilité de l’État de droit que le gouvernement dit vouloir renforcer. Les cours et tribunaux sénégalais se sont révélés être le meilleur rempart contre les dérives autoritaires, et le gouvernement ferait mieux de concentrer son énergie sur la construction d’un partenariat sain avec le secteur médiatique.

La survie des milliers d’emplois et de familles impactés par cette politique de la terre brûlée passe désormais par le respect scrupuleux des lois et une reconnaissance sincère du rôle vital de la presse dans la démocratie sénégalaise. Il y va de la crédibilité de l’État et de la fin des « revers judiciaires inutiles pour les nouvelles autorités qui veulent de la rupture plus qu’un simple slogan de campagne.

La rédaction de Xibaaru