Un célèbre acteur viole 3 jeunes filles et force l’une à…

Depuis février 2024, Philippe Caubère est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur trois jeunes filles mineures.

Le comédien, âgé de 75 ans, a de nouveau été mis en examen le 24 novembre pour avoir prostitué l’une d’elles.

Il s’agit d’Agathe Pujol.

En 2010, cette lycéenne rêvait devenir actrice. L’adolescente de 17 ans avait écrit une lettre au metteur en scène d’en l’espoir d’obtenir un rôle.

Ce dernier l’avait alors convié à découvrir son spectacle. C’est lors d’un deuxième rendez-vous chez l’acteur que ce dernier l’a violée.

Selon le récit de la victime, s’en sont suivies 10 années d’horreur. Alors que l’homme l’aide à devenir actrice, il lui demande d’être plus libérée.

Et va même jusqu’à publier des annonces sur des sites de rencontres tarifées avec des photos de la jeune fille dénudée.

Agathe Pujol affirme avoir été violée par des centaines d’hommes, chez des clients, dans le bois de Vincennes, au domicile du metteur en scène ou encore dans sa résidence secondaire des Bouches-du-Rhône, plusieurs fois par semaine.

Le comédien nie les faits, affirmant que les relations étaient consenties.

Philippe Caubère a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contacter les victimes.

