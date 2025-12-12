Un ado de 15 ans reçoit cinq coups de couteau pour une fille

Les faits se sont déroulés vendredi soir à Saint-Maurice-l’Exil, en Isère.

Une rixe a éclaté en plusieurs adolescents au sujet d’une fille.

L’un d’eux, âgé de 16 ans, a sorti un opinel et a poignardé à cinq reprises l’un des protagonistes, âgé de 15 ans.

Touchée à l’abdomen et au thorax, la victime a été déposée par ses amis aux urgences de la clinique des Côtes-du-Rhône à Roussillon. Par chance, elle s’en tire avec des blessures légères.

L’auteur des coups de couteau a été interpellé. En portant les coups à son rival, il s’est lui même blessé à la main.

Il a été placé en garde à vue et devait être présenté mercredi au juge des enfants de Vienne.

Source : F D