UCAD : La Police a quitté le campus

Le Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de la Police nationale a retiré, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, l’ensemble de son dispositif sécuritaire déployé sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cette levée marque la fin d’une présence policière exceptionnelle, mise en place à la suite des récentes vagues de manifestations qui avaient secoué l’espace universitaire.

Le déploiement du GMI avait été acté sur réquisition du Recteur, dans le but d’assurer le maintien de l’ordre public, de prévenir d’éventuels débordements et de protéger les infrastructures et biens publics de l’institution. La présence des forces de l’ordre avait permis de sécuriser le campus durant une période jugée particulièrement sensible.

Avec la levée du dispositif, la gestion quotidienne de la sécurité revient désormais aux services internes de l’UCAD. Aucune précision supplémentaire n’a pour l’instant été donnée sur un éventuel renforcement des mesures de surveillance internes ou sur la possibilité d’un redéploiement futur en cas de tensions.