Malika : Deux individus déférés pour vol et recel

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a annoncé, ce 8 décembre 2025, le défèrement au parquet de deux individus impliqués dans un vol en réunion aggravé par la commission de nuit et recel. Cette affaire trouve son origine dans une plainte déposée par un habitant de Malika, victime du vol d’un véhicule Renault Clio blanc, survenu le 7 novembre 2025.

Selon le plaignant, le véhicule, qui lui avait été confié pour un service de transport, avait disparu tôt le matin alors qu’il se préparait à partir travailler. L’enquête a rapidement pris une tournure particulière lorsque la victime a signalé ses soupçons portant sur son colocataire. Ce dernier avait multiplié les questions sur les dispositifs de sécurité du véhicule, GPS et caméras, allant même jusqu’à lui proposer l’intervention d’un marabout.

Malgré plusieurs convocations restées sans réponse, le colocataire suspecté a finalement été localisé le 4 décembre dans un atelier à Yeumbeul. Une équipe a été dépêchée sur place : si le suspect a réussi à s’échapper, les policiers ont récupéré un véhicule Mercedes Benz contenant des éléments déterminants. Dans le coffre, une sacoche d’outils renfermait la carte grise de la Clio volée, le permis de conduire du plaignant et une clé « let’s go » compatible avec ce modèle.

Les investigations se sont poursuivies sans relâche. Le 5 décembre, vers minuit, les policiers ont retrouvé le fugitif caché dans un appartement de Yeumbeul, où il bénéficiait de la complicité d’une dame présentée comme son épouse. Il a été découvert dissimulé dans les toilettes du logement. Interrogé, il a reconnu les faits et indiqué le lieu où il avait caché le véhicule : près d’un bassin de rétention à Guédiawaye.

Un transport sur les lieux a permis de localiser la Renault Clio, soigneusement dissimulée et immédiatement reconnue par son propriétaire.

À l’issue de la procédure, les deux complices ont été déférés devant le parquet. L’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles ramifications supplémentaires.