Suspension des extraditions vers la France : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique »

Le collectif d’avocats de Madiambal Diagne a vivement réagi, ce 12 décembre 2025, à la décision du gouvernement sénégalais de suspendre les extraditions vers la France. Selon eux, cette mesure constitue « un véritable chantage diplomatique » qui porte directement atteinte à la procédure judiciaire en cours concernant leur client.

Madiambal Diagne fait l’objet d’une demande d’extradition actuellement examinée par les juridictions françaises. Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2025, la chambre de l’instruction de Versailles avait relevé plusieurs insuffisances dans le dossier transmis par l’État du Sénégal.

La cour avait notamment pointé : l’absence d’indications précises sur les lieux et périodes des faits reprochés, le manque d’éléments permettant de comprendre clairement les infractions invoquées, l’absence de documents essentiels devant accompagner toute demande d’extradition.

Les magistrats avaient alors exigé que le Sénégal transmette les pièces manquantes avant le 23 janvier 2026 pour permettre la poursuite de l’examen du dossier.

Pour les avocats, rien n’empêchait pourtant la chambre de l’instruction de rendre dès maintenant un avis défavorable, compte tenu des lacunes constatées. Ils estiment que la demande d’extradition souffre d’une « extrême légèreté » et repose sur des bases « infondées ». Le collectif dénonce également de possibles pressions des autorités françaises sur la justice, estimant que cela menace l’indépendance de la procédure.

Les conseils de Madiambal Diagne soutiennent que l’État du Sénégal est incapable de fournir les éléments exigés, en raison du caractère profondément politique des poursuites visant leur client. Ils affirment que Dakar sait que ces insuffisances pourraient mener à un rejet pur et simple de sa demande.

Dans ce contexte, la suspension des extraditions vers la France apparaît, selon eux, comme une manœuvre diplomatique destinée à masquer la fragilité du dossier. Une stratégie qui, affirment-ils, « reflète l’artificialité » des accusations portées contre Madiambal Diagne et vise à exercer une pression sur une justice française qu’ils jugent indépendante et fondée sur le droit.