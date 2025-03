Les partisans de Amadou Ba volent à son secours…«Il est dans le camp de l’opposition républicaine»

La Cellule Communication de la Nouvelle Responsabilité a publié ce jour un communiqué au nom de son Président Amadou Ba, qu’il présente comme le “chef de l’opposition républicaine sénégalaise depuis l’élection présidentielle du 24 mars 2024”. Ce texte, intitulé « Sortie du Président Amadou BA : Quelques précisions s’il en fallait », vise à clarifier la position et les intentions de l’ancien Premier Ministre face aux attentes et aux critiques après sa sortie hier lors de la prière de Korite.

Le communiqué souligne que « le Président Amadou Ba est dans le camp de l’opposition républicaine dont il est le chef », une fonction qu’il occupe depuis un an. Il insiste sur sa volonté de distinguer « le temps de l’action de celui de la parole », estimant que « le Sénégal ne peut pas être en campagne électorale permanente ». Cette approche, qualifiée de responsable, reflète selon ses proches son expérience d’homme d’État.

Amadou Ba a passé l’année écoulée à observer l’action du gouvernement : « Il a vu, noté et apprécié », précise le texte. Il promet de s’adresser aux Sénégalais « le moment venu », sans se plier aux pressions extérieures, ajoutant qu’il « n’a de leçons à recevoir de personne ». Face aux tentatives de dénigrement, le communiqué est catégorique : « Pour ceux qui cherchent à saper son action politique en voulant le salir, c’est peine perdue. » Ses détracteurs, « pas à leur premier coup d’essai », n’entameraient pas sa détermination à suivre « son propre calendrier ».

Le texte met également en avant ses motivations : « Sa posture et sa démarche reposent uniquement sur son sens élevé du devoir et du respect de ses engagements pris devant le peuple sénégalais. » En conclusion, Amadou Ba adresse ses vœux à l’occasion de la Korité : « Bonne fête de Korité à toute la oumah islamique et Deweneti à toutes et à tous. »