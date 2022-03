Les renforts de Macky Sall pour stopper la vague Sonko

Ousmane Sonko fait partie des rares leaders qui savent faire bouger les choses dans le landerneau politique. Depuis sa dernière sortie, c’est la guerre, par presse interposée, entre les membres du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et ceux de Benno Bokk Yakaar. Dans cette guéguerre, le député accusé de viol par la masseuse Adji Sarr semble tenir le bon bout. Le nouveau maire de Ziguinchor n’a pas ménagé Macky Sall et son régime. Mais le locataire du Palais n’a pas dit son dernier. Pour faire une « remontada », il a appelé des renforts pour freiner l’avancée de Sonko et Yewwi Askan Wi…

En moins d’une semaine, Ousmane Sonko a malmené le pouvoir. Son dernier face à face avec des journalistes a eu l’effet d’une bombe. Le Patriote en chef s’est encore attaqué à son éternel adversaire, Macky Sall. Lors de ce face à face avec la presse, il est même allé jusqu’à défier la justice sénégalaise. Il estime que personne ne peut le mettre en prison dans l’affaire de viol dont on l’accuse. Une sortie qui fait réagir au plus haut sommet.

Sonko qui cherche à se refaire une santé politique, a fait tanguer la balance en sa faveur. Mais il ne doit pas crier très tôt victoire. Le camp du pouvoir a sonné la riposte. Macky Sall ne sous-estime pas le danger en face de lui. Pour arrêter la progression du maire de Ziguinchor et Cie, Macky actionne ses éléments les plus efficaces. Et c’est Mimi Touré qui dirige cette équipe de commandos. La dernière sortie de l’ex présidente du Conseil Économique Social et Environnemental était très remarquée. Elle a réussi à déstabiliser certains Patriotes.

En attendant d’avoir son prochain gouvernement, Macky contre-attaque dans l’ombre. Seul ministre de l’intérieur à avoir réussi à « mater » les Sonko-boys, Aly Ngouille Ndiaye semble revenir aux affaires. Il a été aperçu en présence de Mimi Touré lors de la conférence de presse de Benno Bokk Yaakaar. Et c’est le même Aly Ngouille qui a été envoyé dans la région de Kaolack pour remobiliser les troupes. Le locataire du Palais ne fait rien au hasard. S’il a rappelé le maire de Linguère dans son entourage immédiat, c’est parce qu’il connaît l’apport que le prédécesseur d’Antoine Félix Diome peut lui procurer.

Tous les concepts qui ont été mis en place ont montré leur limite face à un Sonko qui gagne en puissance. La Task Force Républicaine (TFR) n’existe que de nom, les « gosses » de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) sont quasiment invisibles et certaines ministres n’osent pas affronter le leader de Pastef sur le terrain politique. Alors il devient impératif que le chef de l’Etat renforce Aminata Touré et Aly Ngouille Ndiaye. Pour cela Mahammed Boun Abdallah Dionne, Amadou Bâ et Omar Youm doivent rejoindre le groupe de défense du président et de son bilan..

Le Président Macky Sall doit comprendre qu’il ne peut pas être au moulin et au four. Xibaaru ne cesse de le dire, l’entourage du chef de l’État est une véritable catastrophe. Des incapables au sein de la mouvance présidentielle ont permis à Ousmane Sonko de devenir un superpuissant. Mimi Touré a démontré au locataire du Palais qu’elle a de la réplique pour freiner Ousmane Sonko. Et Amadou Ba et Boun Abdallah Dionne ont la même force de frappe que mimi Touré.

L’objectif de Macky Sall est de réduire l’opposition à sa plus simple expression mais surtout neutraliser la tête de cette opposition qui est Ousmane Sonko. Si Mimi Touré, à elle seule, a pu faire reculer le leader du Pastef, le retour des autres ténors pourra sécuriser le président et la mouvance présidentielle. Macky Sall doit mettre tous les atouts de son côté s’il ne veut pas avoir d’autres surprises aux élections législatives du 31 juillet 2022.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru