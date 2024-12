Les Tirailleurs sénégalais, héros et victimes du colonialisme

Les tirailleurs sénégalais, figures emblématiques de l’histoire militaire de la France, ont joué un rôle majeur dans les guerres mondiales du XXème siècle. Pourtant, leur mémoire reste marquée par une dualité, à la fois celle de héros et de victimes. Une analyse approfondie de leur parcours, depuis leur engagement dans les conflits mondiaux jusqu’aux tragiques événements de Thiaroye, met en lumière une réalité souvent ignorée ou mal comprise.

Au cours des Première et Seconde Guerres mondiales, des milliers de tirailleurs sénégalais ont été enrôlés de force dans l’Armée française pour lutter contre des régimes totalitaires. Durant la Première Guerre mondiale, ils ont combattu sur les fronts européens contre l’Allemagne, participant à des batailles décisives et faisant preuve d’un courage exceptionnel. En 1940-45, sous le régime du IIIème Reich, ces hommes ont une fois de plus combattu pour la liberté, se retrouvant face à une autre dictature impitoyable : celle du Führer.

Que venait faire un jeune africain dans un combat entre puissances impérialistes européens, même s’il y avait un camp plus honorable que l’autre ? Donc héros mais tout autant victime.

Malgré leur statut de colonisés, ces hommes ont fait preuve d’un héroïsme remarquable, souvent au péril de leur vie. Leur participation à ces conflits mondiaux n’était pas une simple guerre contre des ennemis extérieurs, mais un acte de résistance en soi contre des puissances coloniales qui les maintenaient dans une servitude économique et sociale. Ils étaient du bon côté de l’histoire, du côté de la liberté, des droits de l’Homme et de la justice.

Cependant, leur rôle héroïque masque une réalité bien plus sombre : celle de victimes d’un système colonial impitoyable. En effet, ces hommes n’avaient pas choisi de se battre pour ces causes internationales. Leurs combats étaient imposés par une France coloniale qui les utilisait comme chair à canon, dans un contexte de domination impérialiste où leur statut de colonisés les rendait invisibles et subalternes.

La guerre, pour eux, n’était pas un engagement volontaire, mais une obligation imposée par la France qui cherchait à maintenir son empire en vie. Nombre d’entre eux ont perdu la vie dans des batailles lointaines (Dunkerque, Sedan, Toulon, Paris etc.) tandis que d’autres ont été laissés pour compte, victimes d’une exploitation qui les voyait comme de simples outils dans une guerre qui n’était pas la leur.

Dans ce contexte, ils furent également victimes de la répression coloniale. Après la guerre, lorsqu’ils ont demandé de meilleures conditions, plus de reconnaissance et une juste rétribution pour leur sacrifice, ils ont été traités non comme des héros, mais comme des rebelles.

C’est précisément cette répression, notamment lors du massacre de Thiaroye en 1944, qui révèle le visage caché de l’injustice coloniale.

Le massacre de Thiaroye, où des tirailleurs sénégalais ayant participé à la Seconde Guerre mondiale ont été tués en 1944, reste une tragédie et une preuve réelle de cette ambivalence. Après avoir combattu pour la France, ces soldats, maintenant démobilisés, ont exigé le paiement de leurs arriérés de solde. Mais la réponse de l’Armée française fut brutale. Au lieu de la reconnaissance, ils furent abattus comme des animaux. Ce massacre incarne la violence délibérée d’un système colonial qui, bien que reconnu pour son besoin de main-d’œuvre coloniale pour la guerre, n’a jamais pris au sérieux la dignité humaine des peuples colonisés.

Thiaroye 44, c’est donc autre chose qu’une tragédie locale ; il est le symbole de l’ensemble du système colonial qui voyait les colonisés comme des égaux tant qu’ils se soumettaient, et comme des ennemis ou des sous-hommes dès qu’ils réclamaient leurs droits.

Cette violence incarnée par l’injustice d’un tel massacre est un autre aspect de la déshumanisation partielle que le colonialisme imposait, où les colonisés étaient considérés comme des êtres humains tant qu’ils servaient les intérêts de l’Empire, mais étaient rapidement réduits à des objets dès qu’ils osaient se dresser contre le système.

Les tirailleurs sénégalais, en tant que héros, ont fait preuve d’un courage exceptionnel et ont été décisifs pour la victoire des Alliés contre les forces de l’Axe. Mais en tant que victimes, ils ont souffert d’une exploitation brutale et d’un manque de reconnaissance qui demeure aujourd’hui encore. Leur histoire, malheureusement souvent reléguée à l’arrière-plan des récits historiques, mérite une réévaluation juste.

Les tirailleurs sont des preuves vivantes de l’ambiguïté du colonialisme, qui a non seulement opprimé, mais aussi manipulé ceux qui avaient été contraints de combattre pour des causes qui n’étaient pas les leurs. Leur mémoire doit être honorée à la fois pour leur héroïsme et pour la reconnaissance de leur souffrance, pour que les générations futures comprennent pleinement les injustices qu’ils ont subies.

En réhabilitant cette mémoire, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’a pas seulement fait honneur aux tirailleurs, mais aussi à ceux qui ont souffert sous l’oppression coloniale. Il a également permis de mieux comprendre les conséquences de ce système déshumanisant et d’appréhender l’histoire dans sa complexité, en donnant une place juste aux héros et aux victimes de ce passé douloureux.

Thiaroye 44, comme Sétif le 8 mai 45 et Gaza en 2024, révèle l’inconscient colonial au-delà des discours et des fictions.

Pr. Allé Nar DIOP