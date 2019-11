Les travailleurs de l’ombre

Ce sont sans doute, les meilleurs collaborateurs du Président. Ils partagent presque les mêmes idéaux. Francs, sérieux, ils sont travailleurs et ne trahissent jamais. Ils sont le symbole de la loyauté. Ils ne sont ni ingrats ni opportunistes. Ils ne sont ni voleurs ni détourneurs de fonds publics. Ils ne sont ni méchants ni orgueilleux. Ils ne sont pas mécontents lorsqu’un de leurs collaborateurs entretienne des relations fraternelles ou amicales avec un autre collaborateur du Président. Ils aiment le Président, ils aiment le Sénégal. Ils ne disent jamais des choses auxquelles ils ne croient pas, ils ne font jamais de fausses promesses. Ils ne rompent jamais de relation et sont très solidaires vis-à-vis des autres militants de Benno Bokk Yaakaar et n’ont pas d’agenda caché. C’est des anciens compagnons du Président qui ont été avec lui dans un même Gouvernement et ont produit avec lui d’excellents résultats. Ils sont très discrets mais très efficaces, très humbles mais très populaires, très polis, mais très aimés.

Ils sont très considérés mais très ouverts. Voilà des compagnons sur qui le Président peut compter. Si nous écrivons tout cela comme témoignage, c’est pour encourager les autres à faire la même chose et d’avoir les mêmes attitudes et les mêmes comportements; Vous rappelant que seul le Président de la République compte et que nous devons tous travailler main dans la main pour lui et son Gouvernement. Nous devons être unis et solidaires. Nous devons arrêter, chacun de son côté d’être important et d’être même plus important que le Président lui-même. Nous devons avoir chacun du respect et de la considération l ‘un envers l’autre.

Ces recommandations s’appliquent aussi bien sur Aliou Sall que sur tous les autres responsables de la coalition qui ont le même comportement.

Bravo à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République Mahammed Boun Abdallah Dionne, bravo à Monsieur le Ministre, Directeur Général de la Sonacos, Monsieur Modou Diagne Fada, et bonne continuation.

Me Diaraf SOW Sg parti ADAE/J.