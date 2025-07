Les voix dissonantes au Pastef…un défi pour le PROJET de Diomaye-Sonko

L’ascension fulgurante de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal, sous la bannière du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), a été saluée comme une victoire historique pour le mouvement et ses idéaux de rupture. Pourtant, à mesure que le gouvernement s’installe et que les premières mesures sont mises en œuvre, des fissures potentielles commencent à apparaître au sein même du parti. Des voix, autrefois unies dans l’opposition, pourraient désormais exprimer ouvertement des critiques à l’égard des actions du président, créant une dynamique complexe et potentiellement préjudiciable à la concrétisation du « Projet ».

Ces prises de position dissidentes peuvent émaner de diverses sources. Certains membres historiques du PASTEF, forts de leur long engagement et de leurs propres visions pour le Sénégal, pourraient estimer que la direction prise s’éloigne des principes fondateurs du mouvement, ou que les réformes promises ne sont pas menées avec la célérité ou la radicalité attendues. D’autres pourraient être motivés par des ambitions personnelles, des désaccords sur des nominations ou des politiques spécifiques, ou encore par une frustration face à ce qu’ils perçoivent comme une dilution de l’agenda initial. On a vu des personnes se disant partisans de Ousmane Sonko contester des décisions du chef de l’Etat

L’impact le plus immédiat de ces critiques ouvertes est la perturbation de la cohésion interne du parti. Le PASTEF, connu pour sa discipline et son unité affichée durant la période d’opposition, pourrait voir son image ternie par des querelles internes. Une telle désunion peut affaiblir la capacité du parti à mobiliser ses troupes, à défendre le bilan gouvernemental et à contrer efficacement les attaques de l’opposition traditionnelle, qui ne manquerait pas d’exploiter ces divergences.

Au-delà de la sphère partisane, ces critiques peuvent sérieusement compromettre la légitimité et la crédibilité de l’action présidentielle. Lorsque des membres éminents du propre parti du président remettent en question ses décisions, cela envoie un signal négatif au grand public et aux partenaires internationaux. La confiance dans la capacité du gouvernement à mener à bien ses réformes et à garantir la stabilité du pays peut s’éroder, rendant plus difficile l’attraction d’investissements et la mise en œuvre de projets structurants.

Sur le plan de la gouvernance, les critiques internes peuvent paralyser le processus décisionnel. Si le président doit constamment consacrer de l’énergie à gérer des dissensions au sein de sa propre majorité, cela détourne son attention et celle de son cabinet des défis nationaux urgents. Des réformes essentielles, qu’elles concernent l’économie, la justice ou le secteur social, pourraient être ralenties, voire reportées, faute d’un consensus suffisant et d’une volonté politique unie.

De plus, ces voix dissidentes peuvent être instrumentalisées par l’opposition politique. Elles offrent des munitions faciles pour attaquer le gouvernement, dénoncer des contradictions et semer le doute sur la capacité du PASTEF à diriger le pays. Cette situation crée un environnement politique volatile, où le débat public est davantage centré sur les querelles intestines que sur les avancées concrètes et les solutions aux problèmes des Sénégalais.

Pour le « Projet » du PASTEF, qui repose sur une transformation profonde du Sénégal, ces critiques internes représentent un risque majeur. La vision de rupture et de souveraineté portée par le parti exige une adhésion totale et une action coordonnée. Si les piliers mêmes du mouvement commencent à vaciller, la mise en œuvre des politiques phares, telles que la refonte institutionnelle, la souveraineté économique ou la justice sociale, pourrait être freinée par un manque de consensus et une démobilisation des acteurs clés.

En somme, si la liberté d’expression est un pilier de la démocratie, des critiques ouvertes et non constructives émanant de membres du parti au pouvoir peuvent avoir des conséquences délétères. Pour le président Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF, il sera crucial de trouver un équilibre entre le respect de la diversité des opinions et la nécessité de préserver une unité stratégique. La capacité à gérer ces dissensions internes, à y apporter des réponses claires et à maintenir le cap du « Projet » sera un indicateur déterminant de la maturité politique du mouvement et de sa capacité à transformer ses idéaux en réalités pour le Sénégal.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn