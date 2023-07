L’Etat débourse plus de 2 milliards pour l’enseignement privé

L’Etat du Sénégal a décidé de poursuivre les efforts qu’il a déjà consentis pour accompagner l’enseignement privé. Une promesse faite par le ministre de l’Education nationale, lors de la première session de lancement du Forum national de l’Enseignement privé qu’il a présidée. Selon Cheikh Oumar Anne, dans la poursuite du Plan Sénégal Emergent, l’axe 2 vise la construction du capital humain. Ainsi, dit-il, il est clair qu’il mise et continuera à miser sur l’Education et la Formation.

«Les défis auxquels nous sommes confrontés, aujourd’hui et demain, seront toujours la qualité des ressources humaines. C’est l’occasion de saluer la part de l’enseignement privé dans le secteur de l’Éducation et de la Formation. Pour cela, l’État continuera de soutenir ce maillon important du système éducatif qui contribue à l’enrôlement d’un bon nombre d’apprenants et d’étudiants, et à la génération d’emplois directs et indirects», a fait savoir le ministre et maire de la commune de Ndioum.

Le ministre de l’Education nationale a rappelé que l’État a consenti de gros efforts pour soulager l’enseignement privé durant la Covid et cela s’est encore manifesté par l’augmentation de la subvention allouée à l’enseignement général. «Jusqu’en 2021, la subvention était d’un milliard deux cent quatre-vingt-dix millions (1 290 000 000) ; elle vient d’être portée à deux milliards deux cent cinquante-deux mille francs CFA (2 000 252 000)», indique-t-elle. Par ailleurs, martèle le ministre, la mise en place d’une réforme du système pourrait s’inspirer des expériences réussies afin d’améliorer le contrôle en amont et en aval. «Ainsi, le principe de la déclaration préalable pourrait être revisité pour restaurer les règles d’éthique et de fonctionnalité qui devraient présider à l’ouverture de tout établissement d’enseignement et de formation», déclare-t-il.

Pour Cheikh Oumar Anne, cette nouvelle démarche pourrait être un facteur déclencheur pour l’adoption de conventions de financements liés à des objectifs négociés ; l’accord des facilités dans l’acquisition de matériel, d’intrants pédagogiques et d’équipement pour les programmes de formation. «L’État continuera à veiller à la pérennité et à la stabilité de l’enseignement privé. Ainsi, j’inviterai mes collaborateurs des autres départements de l’Éducation et de la Formation à une réflexion inclusive et participative», suggère le ministre de l’Education nationale dont les propos sont rapportés par Actusen.

A l’en croire, «le projet de textes qui étaient en attente fera l’objet d’une plus grande attention et des propositions de réformes seront étudiées. Pour nous permettre d’engranger le maximum de résultats de vos assises, j’instruirai les structures déconcentrées à s’impliquer à vos côtés pour une bonne tenue des foras délocalisés».