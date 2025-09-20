L’État lance un recensement national des occupations anarchiques sur la voie publique

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a adressé, ce vendredi, une lettre-circulaire aux gouverneurs de région pour ordonner un recensement exhaustif des occupations anarchiques de la voie publique et des alentours des lieux de commerce.

Dans son communiqué, le ministre Mouhamadou Bamba Cissé dit avoir constaté « une prolifération des occupations anarchiques » caractérisées par des installations précaires, commerces informels, stationnements irréguliers et autres désordres urbains, aussi bien à Dakar que dans plusieurs centres urbains du pays.

Pour préserver l’ordre public et renforcer la sécurité routière, le ministre exige des mesures fermes et une application rigoureuse. Les gouverneurs, en collaboration avec les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité ainsi que les services compétents, devront dresser un état des lieux au plus tard le jeudi 25 septembre 2025.

En parallèle, ils sont invités à élaborer des plans d’actions régionaux, accompagnés d’un calendrier détaillé, pour mettre fin aux installations irrégulières et contribuer à l’assainissement des villes.

« J’attache du prix à l’exécution correcte et diligente de la présente », insiste le ministre, qui fait de cette opération une priorité nationale.