Lettre au ministre de l’Intérieur : Me Diaraf Sow répond à Bougar Diouf

Le président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente (ADAE/Joowléene), Me Diaraf Sow, a réagi à la lettre ouverte adressée au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, par M. Bougar Diouf, président du parti Union Pour le Sénégal (UPS).

Dans sa déclaration parvenue à la rédaction, Me Sow a tenu à saluer l’engagement du ministre de l’Intérieur qu’il estime « accomplit avec excellence sa mission régalienne, protégeant les citoyens et garantissant la sécurité nationale avec efficacité ». Il a souligné que les décisions du ministre sont « guidées par l’intérêt général et le respect des institutions et des lois de la République ».

Tout en reconnaissant la légitimité du débat politique, le président de l’ADAE/Joowléene a invité à « séparer la passion politique de la réalité des faits » et à privilégier des « échanges constructifs et respectueux ».

Me Diaraf Sow a enfin encouragé les acteurs politiques à orienter leurs efforts vers la proposition de « solutions concrètes et d’idées innovantes au service des populations », plutôt que vers des « polémiques stériles ».