Lettre ouverte à M. Ousmane Diagne, Ministre de la Justice (Par Mamadou Biguine Gueye)

Lettre ouverte à M. Ousmane Diagne, Ministre de la Justice

Monsieur le Ministre,

C’est avec une profonde consternation que j’ai pris connaissance de la lettre ouverte rédigée par un pseudo-chroniqueur qui, par ses propos malveillants et son ton acrimonieux, cherche à semer la discorde là où la réflexion devrait prévaloir. Ce genre de « critique » relève plus de l’injure que de l’analyse objective, et je ne saurais laisser de telles attaques empoisonner le débat public sur un sujet aussi crucial.

Vous avez, par le passé, incarné les valeurs de probité et d’indépendance qui sont au cœur de la justice. Votre réputation, forgée au fil des années de service honnête et courageux, n’est pas seulement une source de fierté pour vous, mais aussi pour tous ceux qui croient en la justice impartiale. Pourtant, cette même réputation se trouve aujourd’hui menacée, non pas par les attaques infondées des faiseurs de bruits, mais par une situation qui vous place dans une position de compromis.

Accepter un poste ministériel, dans un gouvernement dont les patrons n’ont cessé de remettre en question les fondements de notre système judiciaire, a un peu mis vos qualités à l’épreuve. Vous avez été un magistrat dont l’intégrité était incontestée, mais l’univers politique dans lequel vous avez décidé de vous immerger est, hélas, un terrain où l’éthique semble parfois se diluer au profit de calculs et de stratégies de pouvoir.

Il est en effet difficile, voire impossible, de maintenir une indépendance totale lorsqu’on porte la casquette de ministre. Chaque jour, vos décisions risquent de se voir interprétées non plus sous l’angle de la justice, mais sous celui des enjeux politiques, des règlements de comptes et des rapports de force. Il en découle un dilemme moral auquel vous ne pouvez, ni ne devez, être confronté. Si vous persistez dans cette voie, vous vous exposez à ce que vos actions soient perçues non pas comme le fruit de la justice, mais comme une concession aux exigences du pouvoir. J’en veux pour élément de preuve la dernière déclaration du chef de l’État lors de son dernier entretien avec la presse où il a clairement demandé à ses militants et à une partie du peuple (sûrement immature), de réclamer de vous que vous traitiez plus vite les nombreux dossiers à votre disposition. Pourtant le temps de la justice n’est pas celui de la politique et ceux qui veulent vous mettre la pression dansent plus vite que la musique, foulant au pied le principe sacro saint de la solidarité gouvernemental.

Monsieur le Ministre, vous avez l’héritage d’un homme de principes, et cet héritage mérite d’être préservé. La politique, dans sa nature conflictuelle et souvent compromettante, ne doit pas être un terrain où vous sacrifiez votre honneur et votre dignité. Il serait plus noble de faire le choix de l’intégrité en revenant à ce qui a fait votre grandeur : la justice indépendante.

Dans ce contexte, la démission, bien que difficile, semble être l’acte le plus digne que vous puissiez poser aujourd’hui. Elle ne serait pas une fuite, mais un geste de résistance face à un système qui semble vouloir mettre en péril l’indépendance de la justice. Cette décision, bien qu’à contre-courant de l’ambition politique, (que vous ne nourrissez sûrement pas), serait en réalité un triomphe pour votre réputation et pour l’ensemble des citoyens qui aspirent à voir un jour un vrai système judiciaire libre de toute influence politique.

En prenant cette décision, vous préserveriez non seulement votre honneur personnel, mais vous permettriez aussi à la justice de retrouver son indépendance, loin des compromissions et des pressions externes. Le peuple vous regardera avec respect pour avoir choisi l’intégrité plutôt que les honneurs éphémères du pouvoir.

L’heure est à l’authenticité, Monsieur le Ministre. Les honneurs politiques sont temporaires, mais l’intégrité d’un homme reste gravée dans l’histoire. Il est plus que jamais temps de faire le choix de l’honneur, celui qui vous permettra de conserver votre place dans le cœur des citoyens, loin des dérives et des compromissions.

Respectueusement,

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste