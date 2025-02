«L’Europe est ostensiblement larguée, humiliée» Mamadou Diop Decroix

Avec le retour de Trump au pouvoir aux Etats-Unis, Mamadou Diop Decroix est en train de multiplier ses analyses géopolitiques sur la marche du monde. Une semaine après sa tribune sur la suppression des programmes d’aide au développement par l’Administration de Donald Trump, il revient cette fois-ci sur la place que doit occuper l’Afrique dans un contexte où l’Europe est larguée.

Faisant allusion au dialogue entamé entre Trump et Poutine, le Secrétaire général d’Aj/Pads affirme que «l’Europe est ostensiblement larguée, humiliée». Et M. Diop de préciser sa pensée : «Le monde d’après-Yalta est fini et un autre monde se dessine. Comment expliquer cette tournure ? Quelles sont les responsabilités des leaders politiques européens dont les postures ont été plus souvent marquées par la légèreté, l’amateurisme et une soumission totale aux desiderata des administrations américaines, notamment sur l’Ukraine ?»

S’intéressant à la place de «l’Afrique dans ce tourbillon», Mamadou Diop Decroix fait savoir que dans «ce monde qui se dessine, elle doit avoir une place de choix». Et ceci, souligne-t-il, «ne dépend que des Africains». Et d’ajouter : «Le largage de l’Europe, et surtout la façon dont elle est larguée sans ménagement (cf discours du Vice-président J D Vance, le 14 février dernier à Munich), montre bien la direction.»

D’après le Secrétaire général d’And jëf, repris par Le Quotidien, c’est aux Africains «de repenser très rapidement et de manière pragmatique, le modèle unitaire panafricaniste des années 50 et 60 pour l’adapter à l’ère de l’Intelligence artificielle». Cela, soutient-il, «si nous voulons éviter l’avertissement du Professeur Samir Amine : «L’Afrique les intéresse mais sans les Africains.»».

Pour lui, avec cette nouvelle configuration, «une occasion exceptionnelle s’offre à l’Afrique pour briser les chaînes de l’exploitation et de l’oppression, plutôt que de continuer à être un gâteau à partager».