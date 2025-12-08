L’heure de la vérité…les «martyrs du Projet» réclament justice au régime

Le Grand Théâtre de Dakar a accueilli, ce dimanche 7 décembre 2025, la cérémonie de commémoration des martyrs des événements politiques survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Organisée pour rendre hommage aux victimes des troubles qui ont précédé l’alternance politique, cette journée de recueillement s’est doublée d’une forte interpellation à l’endroit de l’exécutif. En présence des plus hautes autorités de l’État, dont le Premier ministre, les familles ont rappelé que le changement de régime ne saurait se dispenser d’une lumière totale sur les circonstances de ces décès.

L’atmosphère, empreinte de solennité, a permis aux proches des victimes, parents, conjoints et fratries, d’exprimer publiquement leurs attentes. Si la reconnaissance de leur statut de victime par l’État constitue une première étape, la teneur des discours a révélé une exigence supérieure : celle de la vérité judiciaire. Pour ces familles, le sacrifice de leurs proches, souvent présenté comme le socle de l’accession au pouvoir du Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité), appelle désormais des actes concrets de la part de ceux qui dirigent aujourd’hui le pays.

Parmi les prises de parole marquantes, celle d’une veuve d’un manifestant décédé alors qu’elle était enceinte, a particulièrement résonné. S’adressant directement au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, elle a mis en exergue le contraste entre la situation personnelle du Chef de l’État et celle des orphelins des manifestations. Son intervention a souligné la responsabilité morale qui incombe désormais aux dirigeants de fournir des explications aux enfants qui grandiront sans père.

Cette interpellation a culminé lorsque la veuve a déclaré que « la balle est dans le camp » de l’exécutif. Ce message, prononcé en langue nationale sérère, symbolise l’attente pressante d’une justice qui tarde, selon les victimes, à se matérialiser. Au-delà de l’émotion, ce témoignage a posé une question politique centrale : celle de la capacité de l’État à honorer ses engagements en matière de reddition des comptes face à une base sociale qui a payé le prix fort pour l’alternance.

Sur le plan juridique, Me Ciré Clédor Ly, intervenant au nom de la défense et des victimes, a structuré ces revendications par une demande formelle de moyens accrus. L’avocat a qualifié la période 2021-2024 de « violence d’État » et a insisté sur la nécessité de traquer les auteurs et commanditaires, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il a plaidé pour la mise en place d’un Tribunal Spécial Sénégalais et l’allocation de ressources substantielles pour sécuriser les témoins et expertiser les dossiers.

La réponse des autorités ne s’est pas fait attendre, le Premier ministre Ousmane Sonko prenant la parole pour réitérer la position du gouvernement. Tout en reconnaissant la légitimité de la douleur exprimée, le chef du gouvernement a tenu à distinguer la quête de justice de toute volonté de vengeance. Il a affirmé que l’État privilégiera toujours les voies légales et institutionnelles, écartant l’idée de représailles extrajudiciaires malgré la connaissance précise, selon ses termes, des responsables des exactions passées.

Ousmane Sonko a également mis en garde contre les risques d’instrumentalisation politique de ces frustrations. Conscient que l’impatience des victimes pourrait fragiliser la cohésion nationale ou être exploitée par des adversaires politiques, il a appelé à la retenue. Le Premier ministre a assuré que les procédures suivaient leur cours et que nul ne pourrait entraver l’action de la justice, tentant ainsi de rassurer un auditoire sceptique quant aux délais de traitement des dossiers.

Néanmoins, cette journée a mis en lumière le défi complexe auquel fait face le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Il s’agit pour l’exécutif de trouver un équilibre entre le respect du temps judiciaire, nécessairement long, et l’urgence morale réclamée par ceux qui se considèrent comme les artisans sacrifiés de leur victoire électorale. La demande de réformes structurelles du système judiciaire, évoquée par les avocats, place la barre haut pour les nouvelles autorités.

Cette commémoration du 7 décembre 2025 actera sans doute un tournant dans les relations entre le pouvoir et les associations de victimes. Si le dialogue reste ouvert, le message transmis au Grand Théâtre est sans équivoque : pour les familles endeuillées, la réussite du « Projet » politique porté par le duo Diomaye-Sonko sera jugée à l’aune de la vérité judiciaire établie sur ces années de plomb. La balle est, comme l’ont rappelé les victimes, définitivement dans le camp de l’État.

