Ousmane Sonko : «Personne ne m’empêchera d’être candidat»

Lors de la Journée des Martyrs, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a été clair et déterminé : « Personne ne peut m’empêcher d’être candidat aux prochaines élections, quel que soit le type d’élection. La décision me revient », a-t-il déclaré devant ses partisans.

Le dirigeant politique a profité de l’occasion pour annoncer la relance officielle des activités de son parti, annonçant une nouvelle phase de mobilisation nationale. « Le parti PASTEF va relancer ses activités. Nous irons vers un congrès en avril et nous allons recommencer les tournées nationales », a-t-il précisé.