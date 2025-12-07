Journée des martyrs : Sonko plaide pour une refondation en profondeur du système judiciaire

Ousmane Sonko a consacré une large partie de son intervention, lors de la Journée des martyrs, à la question de la justice, qu’il considère comme l’un des chantiers les plus urgents pour l’État. Selon lui, la crédibilité du système judiciaire conditionne la stabilité démocratique du pays. « Le pays a été piégé, surtout dans le domaine de la justice », a-t-il affirmé.

Pour le leader de Pastef, les frustrations exprimées par certains militants trouvent leur origine dans les limites actuelles de l’appareil judiciaire. Il souligne que le pays a hérité d’un système « piégé dans tous les domaines, et surtout dans la justice ». Tant que cette institution ne sera pas réformée, estime-t-il, aucune autorité, même de bonne volonté, ne pourra satisfaire les attentes populaires dans l’immédiat. Il rappelle que la justice fonctionne selon des règles, des mécanismes et des délais stricts, excluant toute décision expéditive.

Ousmane Sonko estime que certains dysfonctionnements proviennent de la composition actuelle du corps judiciaire. « Il faut assainir la justice. Certains magistrats doivent être remplacés. Nous avons besoin de magistrats sérieux, compétents, patriotes », a-t-il déclaré. Il précise toutefois que ces changements ne relèvent pas de la seule responsabilité du ministre de la Justice, rappelant que les nominations et mutations sont du ressort du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de respecter les méthodes et les étapes des enquêtes judiciaires. « On peut citer des noms, mais il faut des preuves à chaque niveau : ceux qui ont commis des abus, ceux qui ont ordonné, ceux qui ont couvert », dit-il, soulignant qu’aucune décision de justice ne peut être improvisée. Pour lui, la réforme de la justice, même complexe, est indispensable pour restaurer la confiance des citoyens et garantir l’indépendance des magistrats.

Il conclut en appelant à la patience et à l’accompagnement des citoyens. Selon Sonko, la refondation du système judiciaire sera progressive, mais déterminante pour la stabilité et l’équité au sein du pays.