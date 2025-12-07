Journée des martyrs : Sonko réaffirme son rejet de la vengeance et mise sur la justice

Ousmane Sonko a reconnu, devant ses militants, l’ampleur des blessures laissées par les violences politiques des dernières années. Toutefois, il a réitéré la position constante de son parti : privilégier les voies légales et institutionnelles, en écartant toute forme de vengeance.

« Nous avons les moyens de nous venger et nous savons où nos bourreaux habitent, mais nous ne prendrons jamais cette voie », a-t-il déclaré, précisant que ces propos ne relevaient ni de la menace ni de l’intimidation, mais de la démonstration de la retenue que Pastef revendique depuis le début des épreuves traversées. Selon lui, jamais aucune instance du parti n’a appelé à la vengeance, l’unique exigence étant que justice soit rendue dans les règles.

Conscient des frustrations exprimées par les victimes et leurs proches, Sonko a mis en garde contre toute instrumentalisation de ces sentiments par des acteurs cherchant à créer des tensions internes. « Vos frustrations sont immédiatement récupérées par nos adversaires. Mais nous ne pouvons pas laisser cela compromettre notre cohésion », a-t-il averti.

Le Premier ministre a également rappelé que les procédures de l’État suivent leur cours et que les décisions prises en Conseil des ministres visent à garantir une prise en charge équitable et transparente des dossiers liés aux martyrs. « La justice se fera », a-t-il assuré.

Sonko a conclu en affirmant qu’aucune personne, quel que soit son statut, ne pourra entraver le processus judiciaire : « Je vous rassure : personne n’a dit que justice ne se ferait pas. Et personne ne peut l’empêcher. »