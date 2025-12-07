Journée des Martyrs : Ousmane Sonko appelle à l’unité et au retour au dialogue

À l’occasion de la Journée des Martyrs, dédiée à la mémoire des événements politiques survenus entre 2021 et 2024, Ousmane Sonko a délivré un discours axé sur l’apaisement et la cohésion au sein de son mouvement. Reconnaissant l’existence de désaccords internes, il a admis sans détour : « Il y a réellement un différend, mais il ne doit pas nous diviser. »

Selon le leader politique, les tensions et incompréhensions observées récemment découlent principalement d’un manque de concertation. Il a ainsi invité ses militants à renouer avec un dialogue franc et constant : « Nous devons nous rassembler, discuter du pays, du parti, et entendre les ressentis de chacun. Ceux qui partagent une même destination doivent se concerter. »

Sonko est également revenu sur une rencontre tenue un mois plus tôt avec des victimes des événements passés. Cette réunion avait débouché sur l’instauration d’une Journée des Martyrs, au cours de laquelle chaque composante du mouvement choisit un représentant chargé de témoigner. Pour lui, cette démarche d’écoute et de vérité constitue un passage indispensable pour désamorcer les tensions : « On oublie souvent que ceux qui dirigent aujourd’hui ont été, eux aussi, des victimes. »

S’il reconnaît les frustrations exprimées dans certains cercles, Sonko a appelé à la retenue et à la responsabilité, mettant en garde contre les excès verbaux et les interprétations subjectives : « On peut être déçu, mais il faut savoir raison garder. Ni exagérer dans l’éloge, ni déformer la réalité quand on est en désaccord. » À ses yeux, un différend ne signifie pas une rupture, mais plutôt la nécessité de renforcer la communication et la confiance mutuelle.

Dans un effort supplémentaire pour apaiser les esprits, il a salué l’attitude de Bassirou Diomaye Faye durant les périodes difficiles : « Quand nous étions dans l’épreuve, sa position a été constante et déterminée. Ce n’est pas aujourd’hui que nous devons l’oublier. » Une manière de consolider la cohésion entre les deux figures majeures du mouvement et leurs soutiens respectifs.

Sonko a enfin rappelé le caractère collectif de leur engagement politique : « Si j’avais pris une autre voie, vous auriez été les premiers à me rappeler à l’ordre. Nous avons fait beaucoup et nous continuerons, mais sans donner l’impression que rien n’a été accompli. » Pour lui, l’avenir du mouvement repose sur la capacité de chacun à dépasser les malentendus, à reconnaître les erreurs et à avancer ensemble.