Crise universitaire : L’AJA appelle au respect du décret sur les bourses et à un dialogue apaisé

L’Association des Juristes Africains (AJA), section Sénégal, a exprimé sa « profonde préoccupation » face aux tensions persistantes dans les universités publiques, liées aux retards de paiement, à la suspension ou au non-renouvellement des bourses d’études. Dans un communiqué rendu public le 4 décembre 2025, l’organisation estime que la situation affecte sérieusement le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur.

Depuis plusieurs semaines, la question des allocations d’études nourrit les frustrations : retards de paiement, difficultés administratives, contestations liées aux critères de renouvellement et incompréhensions sur les règles d’éligibilité. Ce climat tendu a conduit, selon l’AJA, à un dysfonctionnement général des activités pédagogiques et sociales.

L’organisation rappelle que l’ensemble des décisions concernant l’attribution des bourses est encadré par le Décret 2014-963 du 12 août 2014, qui fixe les catégories d’allocations, les conditions de sélection, les critères de renouvellement et les motifs éventuels de suspension. Ce texte, souligne l’AJA, constitue la base légale obligatoire pour toute décision administrative en la matière.

L’AJA indique que le décret garantit une attribution fondée sur des critères objectifs, mérite, situation sociale et respect des délais académiques, mais reconnaît qu’il peut également entraîner des exclusions, notamment pour les étudiants ayant cumulé des redoublements ou dépassé les durées règlementaires des cycles. Ces situations contribuent, selon l’association, à alimenter les revendications sur les campus.

Face à cette crise, l’AJA appelle les autorités à traiter rapidement les revendications urgentes et à appliquer de manière stricte et transparente les dispositions du décret, notamment en motivant clairement toute décision de refus. Elle invite également les structures universitaires et ministérielles à renforcer leur communication envers les étudiants afin d’éviter les malentendus sur les critères d’âge, de redoublement ou de changement de filière.

L’association encourage aussi les étudiants à faire valoir leurs droits par des moyens légaux, en utilisant les recours prévus par la loi et en maintenant leurs mobilisations dans un cadre pacifique. Elle insiste par ailleurs sur l’importance de prendre en charge de manière équitable les dossiers des étudiants socialement vulnérables, conformément aux dispositions prévues pour les allocations spéciales.

L’AJA exhorte enfin toutes les parties à privilégier le dialogue, à éviter tout blocage et à recourir à des mécanismes de médiation ou de concertation pour garantir la continuité du service public universitaire.

Elle réaffirme sa disponibilité à accompagner les acteurs de l’enseignement supérieur dans l’interprétation et l’application correcte du décret, et à contribuer à un climat universitaire stable et conforme aux principes de l’État de droit.