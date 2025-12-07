Taxawu alerte sur la crise universitaire, les difficultés agricoles et le recul diplomatique

Réuni le 6 décembre 2025 au siège national du parti à Sacré-Cœur, sous la présidence de Khalifa Ababacar Sall, le Secrétariat politique national provisoire de Taxawu Senegaal a tenu sa deuxième session ordinaire. À l’issue de cette rencontre, le parti a livré une analyse approfondie de l’actualité nationale, marquée par la crise universitaire, les difficultés persistantes dans la filière arachidière et un affaiblissement perçu de la diplomatie sénégalaise.

Sur la situation dans les universités publiques, Taxawu Senegaal s’inquiète de la montée des tensions liée au non-paiement des bourses. Le parti dénonce la dégradation du climat social et ce qu’il considère comme une « violation des franchises universitaires », garantes de l’autonomie des campus. Il rappelle que le retard dans l’inscription des étudiants en Master résulte de dysfonctionnements administratifs, jugeant injustifié le refus de couvrir treize mois d’arriérés. Avec seulement 1 % de Sénégalais inscrits dans les universités publiques, Taxawu Senegaal souligne le rôle crucial des bourses pour les étudiants issus de milieux modestes et invite l’État à régulariser sans délai les paiements.

Concernant la filière arachidière, le parti critique un prix d’achat jugé non rémunérateur pour les producteurs. Entre manque d’intrants, matériel agricole limité et irrégularité de la pluviométrie, Taxawu Senegaal estime injuste d’aligner les prix sur les cours mondiaux. Le prix de 305 F CFA le kilo est considéré comme insuffisant pour assurer la rentabilité des exploitations familiales. Le parti réclame un prix fondé sur les coûts réels de production et demande l’apurement rapide des créances des opérateurs privés stockeurs afin de prévenir le bradage observé dans certaines localités.

Sur le plan international, Taxawu Senegaal fait part de sa préoccupation face à un recul de l’influence diplomatique du Sénégal. Dans un contexte d’instabilité au Sahel et de recompositions géopolitiques, il appelle le gouvernement à renouer avec une diplomatie fondée sur la crédibilité, la médiation et la défense claire des intérêts stratégiques du pays.

Sur le plan interne, le parti se félicite de la dynamique au sein de ses structures. Le recensement des militants se poursuit en vue du prochain congrès national, présenté comme une étape décisive pour la structuration et la projection stratégique de l’organisation.

Taxawu Senegaal conclut en réaffirmant son engagement à porter les préoccupations citoyennes et à interpeller le gouvernement sur les enjeux majeurs touchant les étudiants, les producteurs agricoles et les populations confrontées aux difficultés actuelles.