Libération de Dieynaba Ndiaye : Un collectif interpelle le président

Le Collectif « Justice pour Dieynaba » composé de citoyen.ne.s et militant.e.s des droits des femmes, demande la libération immédiate et sans conditions de Dieynaba Ndiaye.

Nous dénonçons la complaisance de la justice sénégalaise quand il s’agit de juger les auteurs des violences masculines.

Dieynaba a utilisé ce qu’elle pouvait avoir en main pour se défendre contre son ex conjoint qui a exercé les pires violences contre sa personne. Il est inacceptable que dans un Etat de droit, une femme ayant agi pour sauver sa vie soit détenue alors que l’auteur des actes de violences physiques et psychologiques, s’en sort avec une peine de 45 jours de prison.

La détention de Dieynaba est une anomalie: c’est le résultat d’un système qui échoue à protéger les victimes de violence, leur opposant une fin de non recevoir à leur plainte. Qui plus est, entretient leur revictimisation par les punitions qu’il inflige dès que les femmes se défendent. Les mesures de protection pour les survivantes de violences masculines doivent être renforcées garantissant ainsi leur sécurité et leur droit à la justice.

C’est pourquoi nous exigeons des autorités judiciaires, la libération immédiate de Dieynaba Ndiaye afin de lui permettre de reconstruire sa vie en toute dignité, entourée des personnes qui l’aiment.

Nous exigeons également que l’ordre des médecins du Sénégal rompte son silence complice et corporatiste à propos du médecin-prédateur Alioune Badara Mbacké. De plus, pour protéger l’ensemble des populations, il doit être radié de l’ordre et empêché d’approcher des femmes.

À l’entame des 16 jours d’activisme, ce lundi 25 novembre, Dieynaba sera le visage de notre campagne d’activisme pour la sécurité de toutes les femmes qui subissent des violences.

Les violences masculines sont un fléau au Sénégal, elles sont systémiques.

C’est un combat qui doit interpeller tout un chacun, en commençant par le Président du conseil supérieur de la Magistrature du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye D. Faye. Il doit également être une des priorités de son gouvernement et de la prochaine législature.

Pour notre part, nous nous engageons à soutenir Dieynaba et toutes survivantes dans leur quête de justice.

Fait à Dakar,

25 Novembre 2024

Le Collectif « Justice pour Dieynaba”