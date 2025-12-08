Libéré…la première réaction de Serigne Saliou Diagne

Je tiens à remercier tous mes proches, amis, collègues ainsi que les personnes éprises de justice d’ici et d’ailleurs, dans leurs solidarité, empathie et soutien face à l’acharnement dont j’ai eté victime avec ma famille. Le soutien moral, les prières, les appels et les visites au parloir, toutes ces marques d’affection nous vont droit au cœur. Nos remerciements vont également aux avocats de la famille Diagne et de Serigne Omar Ibrahima Mbaye.

Toutes nos pensées vont à l’endroit de Mouhamed Diagne, MaBintou Diaby Diagne et Serigne Omar Mbaye, pour qui nous souhaitons un retour rapide vers leurs familles respectives, car nous sommes convaincus de leur innocence.

Qu’ils sachent simplement que c’est une épreuve divine et à force de persévérer, le Meilleur Juge les délivrera de ce tumulte. Ma détention n’est qu’un accroc du destin dans une vile entreprise de combattre un homme après de nombreuses tentatives infructueuses, mais elle est pleine de leçons. Pour cela, j’en remercie le sort. Nous avons été éduqués à travailler dignement, à respecter l’autre, à être droit dans nos bottes et à faire face.

Madiambal Diagne se suffit à lui pour se défendre et il le fera bien, comme cela a toujours été le cas. L’histoire sera là pour témoigner de lui dans ses luttes. Le connaissant, son seul regret sera de faire des victimes collatérales dans son sillage et d’avoir à éprouver ses proches, malgré lui.

Toutes mes pensées et prières vont à l’endroit des détenus et particulièrement, ceux de la Maison d’arrêt de Rebeuss qui ont comme seul crédo la solidarité, la résilience, l’empathie et le courage dans leur monde jonché de difficultés au quotidien. Nous espérons pour leurs familles l’avènement d’un jour nouveau où leurs peines et supplices ne seront que souvenirs.

À l’Administration pénitentiaire, sachez que malgré les difficultés et l’environnement, le travail est honorable. Il faut être à l’intérieur pour comprendre tous les maux et leurs difficiles conditions de travail.

Je termine sur ces mots empruntés du Saint-Coran pour témoigner ma gratitude à tous et rappeler que la vérité finit toujours par triompher à l’image de ces versets : « Musa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes: « N’aie pas peur, c’est toi qui auras le dessus. Jette ce qu’il y a dans ta main droite ; cela dévorera ce qu’ils ont fabriqué. Ce qu’ils ont fabriqué n’est qu’une ruse de magicien; et le magicien ne réussit pas, où qu’il soit. » (S20, V67-69)

Serigne Saliou Diagne. Dakar, 8 décembre 2025