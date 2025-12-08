Route Sandiara – Ndiaganiao : Déthié Fall exige la priorité absolue

Lors d’échanges consacrés aux infrastructures routières prioritaires, le ministre Déthié Fall a insisté sur la nécessité urgente de bitumer la route Sandiara – Ndiaganiao, qui mène au village natal du chef de l’État. Pour lui, cet axe « ne peut en aucun cas attendre » et doit être traité sans délai.

Déthié Fall affirme qu’au-delà de toute considération politique, la question relève d’un impératif de sécurité nationale. « On ne peut pas se permettre d’exposer le président de la République », a-t-il déclaré, en soulignant que les trajets empruntés par le chef de l’État doivent être sécurisés en priorité.

S’il reconnaît que l’ensemble du réseau routier national mérite des investissements, il rappelle que certains axes présentent une urgence stratégique. « Tout est priorité, mais celle-ci est l’urgence principale », a-t-il martelé, estimant que les Sénégalais comprendront la nécessité d’agir rapidement.