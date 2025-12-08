Oumar Wade nommé Chef d’État-major général des Armées

L’armée sénégalaise entre dans une nouvelle phase de commandement. Le vice-amiral Oumar Wade a été désigné Chef d’État-major général des Armées, en remplacement du général d’armée Mbaye Cissé.

Selon un décret signé le 1er décembre par le président Bassirou Diomaye Faye, la nomination prendra effet le 12 février 2026. Jusqu’ici Chef d’État-major particulier du Président de la République, Oumar Wade accède ainsi au plus haut poste de l’institution militaire.

De son côté, le général Mbaye Cissé sera admis dans la 2ᵉ section (réserve) des cadres de l’État-major général, conformément aux dispositions prévues. Cette décision marque un tournant dans la hiérarchie militaire sénégalaise.